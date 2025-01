Dalibor Paus: Poruka iz Istre - građanima je dosta sukoba ega

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus čestitao je Zoranu Milanoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima te prenio poruku stanovnika Istre da je 'dosta sukoba ega', a predsjednik istarskog SDP-a Vili Bassanese rekao je da plebiscitarna podrška pokazuje zajedništvo Istre u promišljanju politike.

"Građani Hrvatske očekuju odgovorno ponašanje od ključnih državnih dužnosnika. Očekuju odgovorno ponašanje i premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Za tango je potrebno dvoje, zato ih pozivam da prekinu s tvrdom kohabitacijom i započnu civilizirani dijalog temeljen na kompromisu", istaknuo je u priopćenju u ponedjeljak IDS-ov predsjednik Paus, nakon predsjedničkih izbora na kojima je kandidat SDP-a i partnera Zoran Milanović pobijedio osvojivši oko 74,88 posto glasova, a kandidat HDZ-a Dragan Primorac 25,32 posto glasova.

Paus je dodao kako "bez suradnje nema zdravog društva niti zdrave demokracije", pozivajući na promjenu modela komunikacije između Pantovčaka (predsjednika RH) i Banskih dvora (Vlade RH).

"Nema zdrave demokracije, ali i zdravog društva, bez suradnje", poručio je predsjednik IDS-a, dodavši kako je interes građana 'ispred političkih prepucavanja'.

U Istarskoj županiji Milanoviću više od 90 posto glasova

Predsjednik istarskog SDP-a i umaški gradonačelnik Vili Bassanese zahvalio je svim građanima Istre u ime SDP-a Istarske županije, čiji je kandidat Milanović na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Istarskoj županiji postigao rezultat od preko 90 posto.

Ocijenio je da će "zasigurno taj rezultat ostati zapamćen kao iznimno postignuće u modernoj demokratskoj političkoj Hrvatskoj".

Upravo stoga, dodao je Bassanese, "veseli me činjenica da su za to zaslužni građani Istre koji su na taj način obilježili sebe i Istru. Gotovo plebiscitarna podrška predsjedniku Milanoviću u Istri je opredjeljenje koje pokazuje zajedništvo Istre u promišljanju politike i to je najveća poruka građana svim političarima", ustvrdio je Bassanese.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na nedjeljnim izborima dobio je upravo u u Istarskoj županiji najveću potporu birača i to više od 90 posto. Naime, u Istri je na birališta izašlo 47,19 posto birača, od toga je Zoran Milanović dobio 74.663 glasa a njegov protukandidat Dragan Primorac 8.082 glasa.