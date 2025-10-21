Dalić o nezakonitoj kupnji dionica: 'Dogodila se greška, dat ću u dobrotvorne svrhe...'

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić kupila je 350 dionica kompanije kojoj je na čelu uoči objave njezinih poslovnih rezultata za prvih devet ovogodišnjih mjeseci, odnosno u vrijeme kad joj je zabranjeno trgovati dionicama te kompanije, kazavši u odgovoru Hini da je to rezultat nenamjerne pogreške.

Podravka je, naime, jučer izvijestila putem Zagrebačke burze da je predsjednika Uprave Martina Dalić kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura.

No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Podravka bi rezultate trebala objaviti prema svom financijskom kalendaru 30. listopada.

"Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u. Također sam odmah i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe. Radi se o, ponavljam, zaista nenamjernom propustu u kojem nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi, što vjerujem potvrđuju i već poduzeti koraci. Ispričavam se zbog propusta i prihvatit ću bez pogovora odluke nadležnih institucija koje o sankcioniranju mog postupka odlučuju u skladu sa zakonom", poručila je Dalić u svom odgovoru.

Hina je poslala upit i Hanfi hoće li postupati u tom slučaju te će objaviti odgovor čim ga dobije.