Dalmacija je do jutros bila odsječena od ostatka Hrvatske, sinoć je od 22 sata bio zabranjen sav promet iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno za sve kategorije vozila, a tek jutros u šest sati promet je otvoren za sve skupine vozila i to do čvora Sveti Rok i zatim državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Za sav promet otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Krčki most, Paški most, autocesta A7 Draga-Šmrika, Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, DC50 čvor Sveti Rok-Gračac, DC27 Gračac-Zaton Obrovački.

Za sav promet zatvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta DC1 Ondić-Gračac-Knin, Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8), državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Samo za osobna vozila otvorena je državna cesta DC25 Gospić-Karlobag.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna zimska oprema na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru te na pojedinim cestama u Istri, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji uključujući: autocestu A1 Zagreb-Split-Ploče na dionicama Prgomet-Bisko i Šestanovac-Ravča i državnu cestu DC1 Budačka Rijeka-Slunj-Knin.