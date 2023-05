Damir Trut: Aktivna obrana od poplava vodi se u dvije županije

Borba s poplavama u Hrvatskoj traje već peti dan, predstojeća 24 sata bit će kritični za Sisak i Petrinju, a ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut rekao je u petak ujutro kako se aktivna obrana od poplava trenutno vodi u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji te da je stanje pod kontrolom.

- Aktivna obrana od poplava trenutno se vodi u dvije županije - Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj. Rijeka Korana je u padu, ona je trenutno na 808 centimetara, pada oko 3 centimetra po satu. Kupa Farkašić, to je u Sisačko-moslavačkoj županiji, je 972 centimetra i lagano raste. U Karlovačkoj županiji ona je u laganom padu. U izvanrednim mjerama su Kupa Karlovac 793 centimetra, Sava Jasenovac 869 centimetra i stagnira, Una u Hrvatskoj Kostajnici 444 centimetra i opada - rekao je Trut u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

Trut: Tijekom noći nije bilo problema

Trenutno se, kaže, prati stanje i infrastrukturni objekti te se ispumpava voda iz prostora u koja ulazi i pomaže stanovništvu.

- Možemo reći da je stanje kontrolirano, tijekom noći nije bili nikakvih problema osim toga što se redovito samo nadzire - ustvrdio je ravnatelj Civilne zaštite Trut.

Upitan o današnjoj sjednici Vlade, Trut je rekao kako će biti riječi o stanju na terenu jer, kako ističe, za konkretnu pomoć trebaju konkretne cifre, a popis šteta će se napraviti tek kada se voda povuče.

- To se radi već u Zadarskoj županiji, no Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija su još u aktivnoj obrani od poplava. Vojska je trenutačno u Petrinji i spremna ako bi trebalo reagirati u određenim segmentima nasipa. Danas ćemo vjerojatno povući vojsku iz Karlovca. Velika većina snaga se iz Karlovca već povlači, tu su vatrogasci koji prepumpavaju vodu, tvrtke Hrvatskih voda koje isto tako aktivno rade, Crveni križ koji prevozi vodu i hranu gdje je to potrebno - naveo je Trut.

Novosel: Evakuacija poplavnih voda potrajat će još par dana

Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava u Hrvatskim vodama za Hrvatski radio je rekao da, iako su na karlovačkom području vodostaji opali za pola metra s tendencijom daljeg pada od tri centimetra na sat, no povlačenje i evakuacija poplavnih voda potrajat će još sigurno par dana.

Vodni val se seli nizvodno prema Farkašiću, Petrinji i Sisku, a do kraja dana na području Farkašića očekuje se, kaže, porast za još nekih 10-tak centimetara.

- To su izuzetno visoki vodostaji Kupe na petrinjskom i sisačkom području, na tom je dijelu veliki pritisak nasipa te će iduća dva dana stalno trebati biti na oprezu i u hodu rješavati eventualne interventne situacije - naglasio je Novosel.

Sisačko- moslavački župan Ivan Celjak ustvrdio je pak kako je ovo već šesta obrana od poplava od 9. mjeseca.

