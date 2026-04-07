DAN D za Iran. Izrael će gađati željeznice. Rusija javlja Iranu gdje treba gađati Izrael

OPOZIV TRUMPA

Zakonodavci u SAD-u pozivaju članove administracije predsjednika Donalda Trumpa da ga uklone s funkcije pozivajući se na 25. amandman američkog Ustava, koji predviđa prijenos vlasti ako predsjednik ne može obnašati dužnost.

Kongresnica iz Arizone, Yassamin Ansari, najnovija je koja je pozvala na primjenu 25. amandmana protiv Trumpa.

„Trump eskalira razornu, ilegalnu ratnu akciju, prijeti masovnim ratnim zločinima i cilja civilnu infrastrukturu u Iranu. Samo u posljednja 48 sata, retorika je prešla sve granice“, napisala je Ansari na X-u.

Ranije je kongresnica Ilham Omar iz Minnesote također reagirala na Trumpovu prijetnju civilnoj infrastrukturi u Iranu, rekavši: „Ovo nije u redu. Primijenite 25. amandman. Impeachment. Ukloniti. Ovaj neuračunljivi luđak mora biti uklonjen s funkcije.“

Kongresnica Melanie Stansbury iz New Mexica također se oglasila: „Vrijeme je za #25thAmendment. Kongres i kabinet moraju djelovati.“

Bivši republikanski kongresnik Joe Walsh iz Illinoisa rekao je o Trumpu: „On će zauvijek biti mrlja na ovoj zemlji. I na svijetu. 25. amandman. Odmah.“

Demokratski senator Chris Murphy također je objavio na X-u: „Da sam u Trumpovom kabinetu, provodio bih Uskrs zovući ustavne odvjetnike zbog 25. amandmana. Ovo je potpuno, potpuno neuračunljivo. Već je ubio tisuće. Ubit će još tisuće.“