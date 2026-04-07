Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
DAN D za Iran. Izrael će gađati željeznice. Rusija javlja Iranu gdje treba gađati Izrael
- ISTJEČE ULTIMATUM Trump je rekao da Iran mora otvoriti Hormuz inače slijedi kaos. Ultimatum istječe u 2 u noći
- SPREMAJU SE UDARI Izraelski mediji objavili su da se spremaju snažni udari na Iran nakon isteka ultimatuma
- NEMA PRIMIRJA Iran odbio prijedlog o prekidu vatre
- HORMUZ OSTAJE ZATVOREN Iranci: Nemamo ga namjeru otvarati dok nam ne nadoknade ratnu štetu
Zakonodavci u SAD-u pozivaju članove administracije predsjednika Donalda Trumpa da ga uklone s funkcije pozivajući se na 25. amandman američkog Ustava, koji predviđa prijenos vlasti ako predsjednik ne može obnašati dužnost.
Kongresnica iz Arizone, Yassamin Ansari, najnovija je koja je pozvala na primjenu 25. amandmana protiv Trumpa.
„Trump eskalira razornu, ilegalnu ratnu akciju, prijeti masovnim ratnim zločinima i cilja civilnu infrastrukturu u Iranu. Samo u posljednja 48 sata, retorika je prešla sve granice“, napisala je Ansari na X-u.
Ranije je kongresnica Ilham Omar iz Minnesote također reagirala na Trumpovu prijetnju civilnoj infrastrukturi u Iranu, rekavši: „Ovo nije u redu. Primijenite 25. amandman. Impeachment. Ukloniti. Ovaj neuračunljivi luđak mora biti uklonjen s funkcije.“
Kongresnica Melanie Stansbury iz New Mexica također se oglasila: „Vrijeme je za #25thAmendment. Kongres i kabinet moraju djelovati.“
Bivši republikanski kongresnik Joe Walsh iz Illinoisa rekao je o Trumpu: „On će zauvijek biti mrlja na ovoj zemlji. I na svijetu. 25. amandman. Odmah.“
Demokratski senator Chris Murphy također je objavio na X-u: „Da sam u Trumpovom kabinetu, provodio bih Uskrs zovući ustavne odvjetnike zbog 25. amandmana. Ovo je potpuno, potpuno neuračunljivo. Već je ubio tisuće. Ubit će još tisuće.“
Izrael će danas napasti iransku željezničku infrastrukturu, javlja N12.
Mojtaba Hamenei se liječi u Komu. U teškom je stanju, nesposoban sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka režima, navodi se u diplomatskom memorandumu zasnovanom na američko-izraelskim obavještajnim podacima i podijeljenom s njihovim saveznicima u Zaljevu.
Ruska obavještajna služba dostavila je Iranu detaljan popis 55 ključnih energetskih infrastrukturnih ciljeva unutar Izraela.
Kada je američki F-15 Strike Eagle oboren, oba člana posade su se katapultirala. Jedan je brzo spašen. Drugi - časnik za sustave naoružanja - izbjegavao je iranske snage gotovo dva dana na neprijateljskom teritoriju.
