Iranski ajatolah je u komi. Poznata lokacija gdje se liječi

Mojtaba Hamenei se liječi u Komu. U teškom je stanju, nesposoban sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka režima, navodi se u diplomatskom memorandumu zasnovanom na američko-izraelskim obavještajnim podacima i podijeljenom s njihovim saveznicima u Zaljevu, piše Times.

Ovo je prvi put da je izvješće javno otkrilo Hamneijevu lokaciju od početka rata, kada se vjerovalo da je ranjen u početnim napadima 28. veljače, u kojima je njegov otac Ali Hamenei ubijen. Dokument također otkriva pripreme za sahranu njegovog oca i bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija u Komu, sjedištu šiitske klerikalne moći, poznatom kao vjerska prijestolnica zemlje.

U izvješću se navodi da su obavještajne agencije identificirale pripremu postavljanja temelja potrebnih za izgradnju velikog mauzoleja u Komu za više od jednog groba, što sugerira da bi drugi članovi obitelji, a moguće i sam Modžtaba, mogli biti sahranjeni pored pokojnog vrhovnog vođe.

Smatra se da su informacije o lokaciji mlađeg Hamneija poznate američkim i izraelskim obavještajnim agencijama već neko vrijeme, ali ranije nisu objavljene.