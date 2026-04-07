Iranski ajatolah je u komi. Poznata lokacija gdje se liječi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Hamid Forootan

Ovo je prvi put da je izvješće javno otkrilo Hamneijevu lokaciju od početka rata, kada se vjerovalo da je ranjen u početnim napadima 28. veljače, u kojima je njegov otac Ali Hamenei ubijen

Mojtaba Hamenei se liječi u Komu. U teškom je stanju, nesposoban sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka režima, navodi se u diplomatskom memorandumu zasnovanom na američko-izraelskim obavještajnim podacima i podijeljenom s njihovim saveznicima u Zaljevu, piše Times

Ovo je prvi put da je izvješće javno otkrilo Hamneijevu lokaciju od početka rata, kada se vjerovalo da je ranjen u početnim napadima 28. veljače, u kojima je njegov otac Ali Hamenei ubijen. Dokument također otkriva pripreme za sahranu njegovog oca i bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija u Komu, sjedištu šiitske klerikalne moći, poznatom kao vjerska prijestolnica zemlje.

POSTAVIO ROK Trump prijeti: Cijeli Iran mogao bi biti uništen u utorak navečer
Trump prijeti: Cijeli Iran mogao bi biti uništen u utorak navečer

U izvješću se navodi da su obavještajne agencije identificirale pripremu postavljanja temelja potrebnih za izgradnju velikog mauzoleja u Komu za više od jednog groba, što sugerira da bi drugi članovi obitelji, a moguće i sam Modžtaba, mogli biti sahranjeni pored pokojnog vrhovnog vođe.

Smatra se da su informacije o lokaciji mlađeg Hamneija poznate američkim i izraelskim obavještajnim agencijama već neko vrijeme, ali ranije nisu objavljene.

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

