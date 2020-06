Dan kad je Dalić odbila Čermaka I 820 milijuna eura za pola Ine

General Ivan Čermak je još 2016., do jeseni te godine s američkim ulagačima, doznajemo, dogovarao otkup MOL-ovih dionica za 700-800 milijuna eura, na što su, kako se može čuti, bilo voljni pristati i Mađari...

<p>Uoči izbora, Vlada nam na mala vrata još jednom najavljuje otkup MOL-ovih dionica u INA-i, isto ono što je, prvi put, učinila na Badnjak 2016., s idejom da mađarske dionice otkupi novcem od privatizacije 25 posto HEP-a.</p><p>Istovremeno, kako otkrivamo, davno je, još prije tog predbožićnog "poklona" naciji, imala priliku dionice MOL-a vratiti u hrvatske ruke. Ne državne nego privatne. General Ivan Čermak je još 2016., do jeseni te godine s američkim ulagačima, doznajemo, dogovarao otkup MOL-ovih dionica za 700-800 milijuna eura, na što su, kako se može čuti, bilo voljni pristati i Mađari.</p><p>Sve je propalo zbog nekih drugih ambicija s Markovog trga.</p><p>- Američkim je partnerima, a sve je bila pratila i američka administracija, aranžman sa Čermakom odnosno njegovim Croduxom odgovarao. Bilo je to ljeto, jesen 2016., par mjeseci prije Plenkovićeve najave otkupa. Zainteresirano je bilo nekoliko američkih kompanija, spremnih pomoći vrlo povoljnim kreditom. SAD-u je bilo važno da INA ne 'padne' u ruske, ili kineske ruke, i bili su spremni kreditirati Čermaka.</p><p>Trenutak je, međutim, odgovarao i Mađarima, jer se u to vrijeme činilo da u arbitraži s Hrvatskom ne stoje najbolje, i htjeli su, sveukupno, relaksirati loše odnose s nama. Tek je kasnije Hrvatska izgubila arbitražu protiv MOL-a, pokrenutu početom 2014. godine u Ženevi, kojom je tražila da se izmjene ugovora s MOL-om iz 2009. godine proglase ništetnima, otkrivaju nam upućeni u ono što se događalo tijekom ljeta i jeseni 2016. godine. Američki uvjet bio je, kažu, da aranžman blagoslovi i Hrvatska vlada, drugi vlasnik u INA-i. I tu priča staje, a saga s MOL-om i dalje traje.</p><p>- Čermak je i puno prije Badnjaka pokušavao doći do Plenkovića, koji ga nije primio, učinio je to tek godinu dana kasnije, kad je za sve bilo prekasno. Prije ga je primila samo ministrica Martina Dalić, i najavila mu da država ide u aranžman otkupa, kažu nam izvori. Čermak je do Plenkovića pokušao doći i koji dan nakon najave otkupa na Badnjak, no bezuspješno. Znamo što je bilo dalje - Plenković je naciji poklonio najavu otkupa mađarskih dionica, najavljena je privatizacije četvrtine HEP-a, angažiran jedan pa drugi konzultant, i priči se još niti blizu, gotovo četiri godine kasnije, ne nazire kraj. Vladi smo postavili upit da prokomentira tvrdnje o propuštenoj prilici za INA-u, čekamo odgovor.</p><p>Čermak s nama nije mogao razgovarati, no njemu bliski krugovi potvrđuju da je s Amerikancima tad posao jako dobro dogovorio, tako da svi budu zadovoljni.</p><p>- Bio je doista povoljan trenutak, jer je i Mađarima bilo dosta svega, arbitraže su svima visile za vratom, odnosi već bili uistinu napeti. Da je bilo vremena, i političke volje da se aranžman ostvari, MOL-ove dionice danas bi bile u hrvatskim rukama, kažu naši izvori. A gdje smo danas? Vlada i dalje, iako u INA-i ima svoja tri člana uprave od šest, i imala je oduvijek, preko konzultanata snima stanje u kompaniji u kojoj ima gotovo polovicu dionica, 45 posto, a MOL 49.</p><p>- Nije li to apsurdno, da već gotovo četiri godine tobože ne uspijevaju doznati koliko INA, poludržavna kompanija, vrijedi na tržištu?, govore upućeni. Nema koji dan da se sastao Vladin Savjet za INA-u.</p><p>Drugi po redu konzultant, englesko-francuska investicijska banka Lazard, koju su izabrali lani u kolovozu, dostavila im je prvo, preliminarno izvješće o poslovanju INA-e. Ništa više od toga hrvatska javnost, ni nakon četiri godine, nije doznala. Ministar energetike Tomislav Ćorić samo je kazao kako se finalno izvješće očekuje kroz mjesec dana, dakle samo 30 dana od preliminarnog, što bi značilo da Lazard ima jako puno posla.</p><p>Njegove će konzultantske usluge koštati oko devet milijuna eura. Prema neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, u preliminarnom izvješću doista nema ničeg značajnog po nastavak pregovora. - Ukratko, dosad je zaključeno da će cijenu diktirati tržište, i da treba s Mađarima sjesti za stol i pregovarati, može se čuti od upućenih, koji dodaju i to da je konzultantu manji dio njegove cijene od devet milijuna eura već plaćen.</p><p><em><strong> *Cijeli tekst o tajni koja je skrivana 4 godine pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 19. Lipnja</strong></em></p>