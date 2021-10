Nekadašnja bliska suradnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana Vesna Šakre Ožbolt se prisjetila napada na Banske dvore na današnji dan prije 30 godina

Na Facebooku je napisala što se taj dan dogodilo i kako joj je Tuđmanova kava spasila život.

Nakon raketiranja Banskih dvora 7. listopada 1991 godine u 15:05 sati, uvijek sjedim tako da mi je zid ili neka čvrsta podloga iza leđa.

Na taj dan 7. listopada 1991. godine isticao je tromjesečni moratorij na Deklaraciju o suverenosti i samostalnosti Hrvatske dogovoren na Brijunima. Hrvatska je nakon isteka moratorija trebala izaći iz Jugoslavije. JNA je svakim danom pojačavala napade na Hrvatsku. Zagreb je bio napadan iz zraka, ljudi su boravili u skloništima i podrumima, a dan prije raketiran je i odašiljač na Sljemenu. Taj dan došla sam u Ured predsjednika s brigama i obavezama jer me je čekalo bar petnaestak poziva stranih novinara koji su tražili odgovore što će Hrvatska napraviti nakon isteka moratorija.

Taj dan u Banske dvore došli su Ante Marković predsjednik Vlade SFRJ i Stjepan Mesić Predsjednik Predsjedništva SFRJ. Imali su razgovore i ručak s Predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Na ručku s njima bila sam i ja zajedno s još nekoliko savjetnika iz Tuđmanovog tima.

Tuđman, Mesić i Marković sjedili su na vrhu dugačkog stola i tiho pričali tako da ih uopće nismo mogli čuti, a nas nekoliko pričalo je po svom. Meni je prošlo kroz glavu da ovdje sjede tri najvažnija čovjeka koja vode Jugoslaviju i Hrvatsku i da su sva tri Hrvata. Marković je upravljao saveznom vladom, Mesić Jugoslavijom , a Tuđman Hrvatskom.

No, nije samo meni ta činjenica pala na pamet….

Tuđman je bio rob protokola. Točno se znalo u svakoj minuti što radi. Ručak bi svaki dan počeo točno u 13:30 sati, a točno u 15.00 sati bi bio u svojoj maloj sobici za odmor i slušao vijesti na HR1.

Taj dan Tuđman je produžio s ručkom i iznenada odlučio da neće kavu popiti za stolom već je pozvao Mesića i Markovića da popiju kavu u njegov kabinet, jer da im ima još nešto važno za reći.

Zašto je to napravio nikada nećemo saznati, možda smo mu mi za stolom išli na živce jer smo pričali glasno, sjećam se da me je par puta poprijeko pogledao jer sam nešto glasnije komentirala. Tko zna.

Otpratili smo ih do Tuđmanovog kabineta, a Mario Nobilo i ja nastavili smo do naše zajedničke tajnice. I dok sam slušala kako nam tajnica Nada govori tko nas je sve zvao u međuvremenu se začuo sve jači zvuk kao kad mlazni avion polijeće i nakon toga snažna eksplozija…. i ja sam završila zabijena u prostoru između dvostrukih vrata. Sve je bilo puno dima. Čula sam Predsjednika kako dolazi i pita jeli sve uredu, krenuli smo prema skloništu Banskih dvora. Tamo je začudo radio televizor i radila je jedina telefonska linija. Tuđmanu je Zdravka spajala H.D.Genschera, Van den Brooka… linije su se odmah uspostavljale, a on je vrlo kratko njima govorio na engleskom napadnuti smo, učinite nešto, zaustavite napad. Na televiziji je pisalo Opća opasnost, Zračna opasnost, velika grupa aviona iz Udbine poletjela je prema Zagrebu. Pomislila sam, ovo je kraj, sve će nas pobiti. Međutim, dogodilo se čudo. Nakon dvadesetak minuta bila je nova obavijest na TV grupa aviona vraća se prema Udbini.

Netko je zaustavio zračni napad.

Tri Predsjednika, tri ključna Hrvata na jednom mjestu. Bila je to jedinstvena prilika koju JNA nije uspjela realizirati.

Vratila sam se do svoje sobe. Bila je potpuno demolirana. Veliki komadi stakla bili su zabijeni u moj stol i stolicu.

Da nije bilo Tuđmanovog kršenja protokola i produženog ručka ja bi u 03:05 sati kada je udarila raketa u Banske dvore, bila na svom mjestu za stolom i slušala vijesti i bila bi sasječena od prozorskog stakla iza svojih leđa.

Eto, zato se i dan danas, puno bolje osjećam kada imam zid iza leđa:).

'Rat, rat je počeo'

I bivši predsjednik Stipe Mesić svojedobno se prisjetio tog dramatičnog dana

- Mnogi od nas bi poginuli da smo ostali dulje na ručku. Nakon eksplozije digla se prašina kao da je najveći požar. Nismo vidjeli jedan drugoga te smo izašli držeći se za ruke. Novinari su nas pitali što se dogodilo, a ja sam im rekao: ‘Rat, rat je počeo’ - ispričao je Mesić.

On je tad bio predsjednik kolektivnog predsjedništva SFRJ, tijela koje je vodilo državu nakon Titove smrti i u kojemu su se svake godine vodeći ljudi izmjenjivali prema republičkom ključu. Dodao je da bi na njegovo mjestu, u slučaju da su ga ubili u atentatu, došao Branko Kostić, koji je bio “Srbin veći od svakog Srbina iako je Crnogorac'

Nasreću, Tuđman, Mesić i Marković na brzinu su objedovali i otišli iz dijela Banskih dvora koji je onda prilično precizno pogođen iz zraka..

Šeks: Tuđmana je spasila samo providnost

Vladimir Šeks također se prisjetio raketiranja Banskih Dvora. U trenutku raketiranja on je bio u jednoj od dvorana Sabora. To su bili, priznao je, najdramatičniji trenuci u mom političkom životu

Mislio je neka ogromna bomba udarila u Sabor. To je bio, kaže, tako strašni udar, strahoviti udarac

- Manolić je u tom trenutku skliznuo s stolice i to baš kad me je išao nešto kritizirat. Takve jačine je bilo.. Nismo mi mislili tada da je to atentat na Tuđmana, znali smo samo da je Zagreb bombardiran i izletjeli smo van. Teška saborska vrata su bila izbačena iz ležišta - ispričao je Šeks svojedobno našem novinaru Igoru Alborghettiju.

- Nismo imali vremena razmišljati, odmah smo odlučili da se održi sjednica Sabora, ja sam već bio napravio nacrt odluke o potpunoj samostalnosti, no nismo samo znali koje će to mjesto biti tj. lokacija. Na kraju je odlučeno da bude zgrada INE u Šubićevoj ulici - rekao je Šeks

Tuđman je, ističe, bio neobično točan i precizan čovjek, a ovaj put se radilo od nekoliko minuta. Nije bio sasvim točan i to mu je spasilo u život. Samo providnost ga je spasila, uvjeren je Šeks.

- Cilj je bio obezglaviti cijeli državni vrh Hrvatske. Bez Veljka Kadijevića se to ne bi moglo dogoditi. A Milošević je tu imao svoje prste dok je KOS bio zadužen da se dođe do točnih informacija o kretanjima predsjednika Tuđmana - smatra Šeks.

- Da je napad uspio, da je Tuđman ubijen, pitanje je bi li došlo do stvaranja Hrvatske i kakva bi bila sudbina Hrvatske- mišljenja je Šeks.

Zločin još uvijek nije sankcioniran

I premda je od raketiranja prošlo 30 godina taj zločin još nije sankcioniran. Naime, optužnica koja je podignuta krajem prošle godine nije potvrđena na zagrebačkom Županijskom sudu jer su optuženici, koji su nedostupni i svi su u Srbiji, tražili izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Njihovo je pravo da tako legalno opstruiraju postupak, a optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda zahtjeve za izdvajanje iskaza svjedoka, službenih zabilješki i tome slično je odbilo. piše Večernji list.

Na tu odluku ide žalba o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud. Koji će vjerojatno potvrditi odluku optužnog vijeća, no dok se to dogodi, proći će koji mjesec pa objektivno teško da će optužnica biti potvrđena prije početka iduće godine.

Prema optužnici za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. optuženi su Ljubomir Bajić(82), tadašnji zapovjednik 5. zrakoplovnog Korpusa, Slobodan Jeremić(72) načelnik za zračnu podršku, Đuro Miličević (66), načelnik 105. lovačko -bombarderskog, Čedomir Kovačević (70), referent tadašnje kontraobavještajne službe pri nekadašnjem ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani te Ratko Dopuđa (64) i Damir Lukić (63), piloti koji su počinili napad.

'Napad sam naredio iz svojih razloga'

Umirovljeni general nekadašnje JNA, Ljubomir Bajić ispričao je 2017. da je on bio taj koji je odlučio da se Banski dvori, sjedište tadašnjeg državnog vrha Hrvatske bombardira na današnji dan 1991. godine. Bajić je tada bio zapovjednik Petog zrakoplovnog korpusa. On je taj napad naredio, istaknuo je, iz svojih razloga.

- Ja sam se zakleo državi u kojoj sam živio da ću je braniti i štititi njen teritorijalni integritet i ustavni poredak i smatrao sam da je

ispravno napraviti ono što sam napravio - rekao je Bajić.