Obljetnica je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen-obilježju žrtvama iz Domovinskog rata na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Premijer Plenković stigao u Vukovar u 10:30 sati uz ostale nazočne koji su došli odati počast poginulim braniteljima Vukovara. Uz njega, došli su, između ostalih, potpredsjednik Vlade Davor Božinović, ministar branitelja Tomo Medved, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Nakon što su se okupili i pozdravili ispred groblja, uputili su se poleći vijence i zapaliti svijeće na spomen obilježju žrtava Domovinskog rata. Uslijedila je kratka misa.

Dok su čekali okupljanje, u dvorcu Eltz su se od sunca sakrili Tomo Medved, Branko Borković (Mladi jastreb) i Vesna Bosanac, legenda Vukovara i doktorica vukovarske bolnice.

Čini se kako se doktorica unatoč zdravstvenim problemima odlučila pojaviti na ovoj svečanosti. Naime, Vesna je sjedila u invalidskim kolicima dok je s njom razgovarao ministar branitelja i tješio ju kako će sve biti u redu i da se ne brine oko zdravlja.

Oko 12 sati svi su se ponovno okupili na središnjoj svečanosti u dvorištu dvorca Eltz. Tijekom govora, podignuta je zastava RH na Vodotornju uz izvođenje himne, minute šutnje i preleta MiG-a 21.

Govor je održao i premijer Andrej Plenković.

- Ova bitka ostaje duboko urezana u srca. Ovo je prilika da se kao slobodna nacija prisjetimo nastanka i odamo počast svim vojnicima. Moralna pobjeda tada je bila jača od oružja, Grad Heroja tada je uistinu postao grad heroja kojima se poklanjamo – rekao je.

Dodao je i kako posebnu bol Vukovara nosi zbog svih tragično nestalih nakon čega je uslijedio gromoglasan pljesak.

Na žalost, samo dan prije obljetnice, članovi obitelji triju žrtava ratnog zločina na Ovčari dobili su presude za naknadu štete zbog smrti svojih najmilijih koju im mora isplatiti Srbija, a koje su, kažu mizerne.

Naime, rezultat je to suđenja i odluke koju je donio Prvi osnovni sud u Beogradu. Iako obiteljima žrtava nijedan novčani iznos ne može nadoknaditi gubitak najmilijih. Ipak, činjenica je da su dosuđeni iznosi u rasponu od 700.000 do 900.000 dinara, to jest, od 44.000 do 57.000 kuna vrlo niski. Presuda je izazvala negativne reakcije obitelji žrtava koje su najavile ustavnu tužbu protiv takvih odluka.

Tu presudu za 24sata komentirao je i Ivan Penava, gradonačelnik grada Vukovara čija su mišljenja o ovoj presudi podvojena.

- Dvojak osjećaj. S jedne strane, drago mi je da je presuda konačno došla i da je Republika Srbija, barem kada je riječ o Ovčari, napravila taj iskorak i prepoznala svoju odgovornost kao pravni sljednik SFRJ i kao takva poduzela korake i kroz pravosuđe došla do pravomoćnih kazni i, konačno, odštete, što je, sa žalosti moram konstatirati, puno više nego je hrvatsko pravosuđe napravilo po istom pitanju – rekao je gradonačelnik.

Ipak, dodao je kako se slaže s obiteljima žrtava i humanitarnim organizacijama jer je svota koja im je dana uistinu mizerna. Pogotovo ako ju gledamo kao ogledalo poštovanja samih žrtava.

- Drugi, tužni dio priče je taj što mislim da su kazne uistinu mizerno male. To je dosita puka simbolika jer ljudski život ništa ne može nadoknaditi, ali on vrijedi puno više. Pogotovo kada govorimo o uvjetima oduzimanja ljudskih života na Ovčari. U ovom dijelu su uistinu zakazali jer bi iznos trebao biti puno veći iako žrtve nitko ne može vratiti, no taj novac je simbolika odnosa prema žrtvi – nastavio je.

Zaključio je i osudom svima koji svoju kaznu nisu odslužili, ali i onima koji ih nisu osudili.

- Za Ovčaru su odgovarali niže rangirani, dok su nalogodavci, to jest, idejni tvorci tog monstruoznog čina ostali netaknuti – zaključio je s vječnim problemom.