U parku uz Trpinjsku cestu u Vukovaru u ponedjeljak je otkriveno spomen-obilježje 18 poginulih hrvatskih branitelja - pripadnika postrojba Turbo voda, Pustinjskih štakora i Žutih mrava koji su 1991. godine bili dio obrambenih snaga toga grada.

Spomen-obilježje "Vjera, djela i domovina", rad Ante Bogdanovića, otkrili su članovi obitelji poginulih branitelja, a na svečanosti prigodan je govor održao ratni pripadnik Žutih mrava i Pustinjskih štakora Tomislav Orešković.

- Drago mi je da ovo spomen-obilježje postavljeno upravo u parku u kojem se okupljaju i igraju djeca. Upravo da bi se djeca slobodno mogla okupljati i igrati u ovom parku, svoje živote su dali moji suborci - rekao je Tomislav Orešković, dodajući kako je riječ o interventnim postrojbama koje su po potrebi djelovale u svim dijelovima ratnog Vukovara.

Po riječima Stipe Mlinarića, ratnog pripadnika Turbo voda, u sve tri postrojbe nije bilo više od 60 pripadnika.

- To su ljudi koji su u stvari zaustavili one tenkove na Trpinjskoj cesti od 14. do 18. rujna 1991. - podsjetio je Mlinarić.

Dodao je da je Turbo vod bio interventni vod koji je išao na ispomoć po cijelom Vukovaru na čelu s Blagom Zadrom i Robertom Zadrom, koji je bio zapovjednik.

Na svečanosti je bio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je u izjavi novinarima ocijenio da je u hrvatskom društvu vrlo niska razina odgovornosti prema onima koji su dali život za samostalnu Hrvatsku.

- To je nažalost tako, ali na sreću ovdje, zahvaljujući inicijativi preživjelih suboraca, dobili smo spomen-obilježje poginulim pripadnicima Žutih mrava, Pustinjskih štakora i Turbo voda - rekao je Penava.

Organizatori svečanog otkrivanja spomenika bili su Grad Vukovar i Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Omiša.