Dan u patroli s djelatnicima Lučke kapetanije: 'Dinamičan je ovo posao, stalno intervencije'

Srčani pacijent s otoka Iža nije dobro, otkad je pozvana Lučka Kapetanija do dolaska Hitne Pomoći, prošao je sat vremena. Drugog transporta - nema, a I u zlatnom smo satu, brže ne ide, govori zadarski lučki kapetan Alen Rukavina koji je i dočekao u luci Gaženica jednu od dvije zadarske posade Lučke kapetanije, te dodaje, stotinjak medicinskih transporta obavimo godišnje i najčešće završe dobro, dolaskom pacijenta u bolnicu.

Osim posade kapetanije u pratnji je bio i liječnik i obitelj, i pacijent je sretno stigao u bolnicu. Dvije posada Lučke kapetanije isplovljavaju svakodnevno. Patroliraju u osmosatnim smjenama. Nema dana da nema intervencija.

- Zapadne nas ili jutarnja ili popodnevna smjena, a ni noć nije mirna, jer smo u dežurstvima, govori mladi voditelj brodice Stjepan Šimunov (32) koji je voditelj brodice tek četiri mjeseca. Prije je bio skiper, Jadran pozna odlično, nema vale koja mu je nepoznanica.

-Puno je dinamičnije, ipak radim koristan posao, nikad ne znaš sto će te zateći. Pa prve dane na poslu me zateklo da sam radio neprestano, koliko je bilo medicinskih prevoza, ako sam izdržao vatreno krštenje, sad je sve nekako lakše, navikneš se - govori Stjepan koji najdalje po pacijente ide na Premudu, najzapadniji otok zadarskog arhipelaga.

Sat I pol u jednom smjeru, i toliko nazad, treba čovjeka sačekati i biti uz njega, i naravno da se to najčešće dogadja noću kad su uvjeti kud I kako gori, kazuje Stjepan koji je turističke sure zamijenio poslom u Lučkom kapetaniji. Kontroliranje isprava, tehničke ispravnosti brodova, posjedovanje vinjeta, i naravno glisiranje, sve to kontroliraju Lučke kapetanije. Petak je tradicionalno dan kad je puno brodova na moru. Na Jadranu trenutno plovi 100 tisuća svih mogućih plovila.

- Postoje planirani i izvanredni nadzori plovila, gledamo i vinjete, imaju li sve što im potrebno za sigurnost plovidbe, posla ima, i naša prisutnost je uvijek tu, dovoljno je za reći kako se čini da ima puno glisiranja, Ali zapravo vidljivo je da ih je sve manje u godinu u godinu, govori objašnjava Tomislav Mavra (43) inspektor za sigurnost plovila.

Nautička sezona je duga, tek se očekuje najgušći promet krajem srpnja, početkom kolovoza, kada tradicionalno na Jadran dolaze talijanski moreplovci. Prošle godine izrečeno je 6000 prekršaja, a one godine dosad smo stigli do 2000 razing kazni, govori Alen Rukavina, zadarski lučki kapetan, I pojašnjava ne rade svi probleme u zadarskom akvatorije, kazne su izrečene od Savudrije do Dubrovnika. Veliki broj otoka pokriva relativno mali broj posada.

Zadrani imaju dva broda, a po jedan Sali, Starigrad i Silba. Pokrivaju područje od Grujice do Proverse, gdje svatko tko treba medicinski prijevoz može računati u bilo koje dana I noći. To je bolji dio posla da znamo da si nekom pomogao, ali, prekršaji su isto dio posla. Uvijek s glisiranjem je problem, govore nam da nisu to učinili, love u mutnom, Ali stvar je jasna sve se vidi na radaru, pa nema tu previše pregovora, objašnjava Stjepan Šimunov. Kazne za glisiranje iznose od 1000 do 10 000 kuna, ovisno o okolnostima u Kojima su nastale I od 3 do 30 tisuća kuna. Zadarska ekipa nikad nije izrekla najveću moguću kaznu, Ali napominju da i u zadnjih pet godina nisu zabilježili nijedan smrtni slučaj upravo zbog glisiranja.

