Danas će biti sunčano, ali za produženi vikend se pripremite

Tijekom produženog vikenda koji je ispred nas očekuje nas pak relativno svježe vrijeme, osobito u kopnenom području, stoji u vremenskoj prognozi HRT-a.

- Bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti i mjestimičnom jutarnjom maglom, pri tlu i slabim mrazom, a ponegdje i kratkotrajnom kišom - osobito u subotu. Problema s burom ponovno će biti u ponedjeljak, vjerojatno i u utorak, posebice na sjevernom Jadranu, javlja HRT.

Vrijeme u petak

- U Slavoniji, Baranji i Srijemu još u noći može biti slabe kiše, a danju će prevladavati sunčano, popodne ipak uz prolazno više oblaka. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Od jutarnjih 6 do 8 °C temperatura će porasti na uglavnom 15 ili 16 °C, prognozira dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

- Podjednako relativno svježe poslijepodne bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a jutro će biti još svježije nego na istoku, ponegdje uz maglu, a postoji mogućnost i za slab mraz pri tlu. Uz većinom slab vjetar bit će barem djelomice sunčano.

- I u gorju i na sjevernom Jadranu obilje sunca i prohladno jutro, osobito u gorju, gdje će ponegdje biti slabog mraza i magle. Jaka, podno Velebita i olujna bura, popodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, pa će se i umjereno valovito i valovito more postupno smirivati.

- I u Dalmaciji popodne slabljenje bure, no prema otvorenom moru i dalje će puhati mjestimice jak sjeverozapadnjak. Bit će većinom sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 21 °C, a jutarnja od 9 °C u unutrašnjosti do 14 °C na obali.

- I na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, no još ujutro može ponegdje biti dosta oblaka, zatim pretežno sunčano. Povremeno jaka bura, na udare i olujna popodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, na otocima još i jak."

Kakvo će biti vrijeme za produženi vikend

- Na kopnu mnogima produženi vikend neće biti posve stabilan. Subota i ponedjeljak bit će oblačniji uz mogućnost za malo kiše, a nedjelja i utorak pak sunčaniji. No jutra prohladna, a danju razmjerno svježe, osobito od nedjelje uz sjeveroistočnjak. A jugozapadnjak će pak u srijedu donijeti više oblaka, navečer moguće i koju kap kiše.



- U subotu na Jadranu vjetar uglavnom slab, ali uz više oblaka lokalno može pasti i malo kiše. Nedjelja sunčanija, no bura će opet jačati, najprije podno Velebita, a u ponedjeljak i duž cijele obale. Kiše će u ponedjeljak biti uglavnom na otvorenom moru, a samo rijetko poneki pljusak može zalutati na obalu, posebice dalmatinsku. Utorak sunčan, no s jugom u srijedu opet raste vjerojatnost za malo kiše., prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.