Danas i 29°C! Pogledajte fotke iz Splita! U noći stiže veliko pogoršanje i pad temperature

U petak će diljem Hrvatske biti iznadprosječno toplo uz jaku južinu. Na istoku bi temperatura mogla doseći 29 stupnjeva! Malo kiše moglo bi pasti tek u gorju, piše HRT. No za vikend dolazi pogoršanje.

Već u noći na subotu moglo bi biti grmljavinskog nevremena uz jaku buru i osjetni pad temperature i do 15 stupnjeva. DHMZ je za subotu zbog jakog vjetra označio narančasti alarm za Kvarner, a za osječku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju žuti alarm zbog grmljavinskog nevremena.

U nedjelju sa sjeverozapada stiže razvedravanje, ali ostat će svježije.

Hrvatska danas

Razmjerno vjetrovito i toplije od prosjeka. U istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji pretežno sunčano. Prema zapadu oblačnije, a uz granicu sa Slovenijom mjestimice i malo kiše. Prema večeri na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša sve češća lokalno i uz grmljavinu. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorskim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo te južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 °C, ponegdje na sjeveru Jadrana malo niža, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska u subotu

U noći sa zapada jače naoblačenje s kišom. Lokalno će biti i obilnih pljuskova s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak u Dalmaciji će okretati na sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu će popodne zapuhati bura i jačati. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 23. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27 °C.

Foto: DHMZ