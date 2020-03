Danas i sutra nosite kišobrane, a od nedjelje uživajte u suncu

U gorju će još u početku puhati umjeren jugozapadnjak. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, najprije u sjevernim predjelima. U Dalmaciji će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugozapadnjak koji će krajem dana okrenuti na jaku buru. Najviša dnevna temperatura većinom između 14 i 19 stupnjeva Celzijusovih. Popodne i osobito krajem dana osjetno zahladnjenje, stoji u vremenskog prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Foto: meteo.hr

U subotu pak očekujte umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će biti kiše, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, a u Gorskome kotaru navečer može pasti i malo snijega. Puhat če umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Minimalna temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 12, a maksimalna između 9 i 12, na Jadranu 14 i 17 °C.

Foto: meteo.hr

U svojoj prognozi za vikend, Zoran Vakula za HRT prognozira da će sljedećih dana biti hladnije, u subotu još uz povremenu mjestimičnu kišu, ponegdje u gorju i malo snijega, a od nedjelje većinom sunčano.

- Tijekom vikenda će u kopnenom području osjet hladnoće pojačavati povremeno umjeren, gdjekad i jak sjeveroistočnjak. S njegovim slabljenjem povećava se vjerojatnost za jutarnji mraz - mjestimice već u nedjelju te još češće u ponedjeljak i utorak, navodi Vakula.

I na Jadranu će još u subotu biti promjenjivo, uz povremenu kišu osobito na južnom dijelu, gdje je moguća još i u nedjeljno jutro, nakon kojeg će biti sunčano, većinom i vedro. Umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima, puhat će uglavnom do ponedjeljka ujutro. Temperatura zraka bit će niža nego u petak, najprije dnevna, zatim i jutarnja. No i takva će biti oko prosječne za sredinu ožujka, za razliku od ove koju smo imali proteklih dana.

Dugoročna prognoza

Prema dugoročnoj prognozi norveškog Meteorologisk Institutta, sunčano bi nas vrijeme trebalo pratiti sve do sljedeće subote kad bi temperature primjerice u Zagrebu mogle pasti sve do 4°, a u nedjelju još niže, do 2°. Uz to se očekuje i kiša.

U Dalmaciji ne bi trebalo biti takvih promjena. Iako se sljedećeg vikenda u Splitu očekuje naoblačenje, temperatura zraka će ostati konzistentna.