Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršala, a zadnjih dva tjedna broj novozaraženih u stalnom je porastu.

Danas je zabilježeno 300 novih slučajeva a broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9290

Među njima je 1 247 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 126 pacijenata.



Preminulo je 18 pacijenta

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobali smo test grgljanjem

Prošloga ponedjeljka, podsjetimo, bilo je 150 novih slučajeva, a testirana je 2.521 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 267 522 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5911 preminulo, ukupno se oporavila 252 321 osoba od toga 1084 u posljednja 24 sata.



U samoizolaciji je trenutno 29 191 osoba.





Do danas je ukupno testirano 1 530 168 osoba, od toga 2 848 u posljednja 24 sata.



Ukupno je do danas cijepljeno 348 648 osoba, od kojih je 266 900 cijepljeno s jednom dozom, dok je 81 748 osoba cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 430 396 doza cjepiva.

Zadnjih 5 dana broj zaraženih i umrlih je bio sljedeći:

Nedjelja 28.3. - 1321 novih slučajeva, 21 preminulo

Subota 27.3. - 1790 novih slučajeva, 18 preminulih

Petak 26.3. - 1802 nova slučaja, 16 preminulih

Četvrtak 25.3. - 1673 nova slučaja, 10 preminulih

Srijeda 24.3. - 1891 novi slučaj, 20 preminulih