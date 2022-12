Danas još snijega i kiše, a od ponedjeljka vedrije i hladnije

Danas će u Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice će biti oborina, osobito ujutro te ponovno poslijepodne i navečer. U unutrašnjosti susnježica ili snijeg, a na Jadranu kiša, no lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom.

Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka većinom od 1 do 4, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C, javlja DHMZ.

U ponedjeljak razvedravanje i minusi

U ponedjeljak se očekuje postupno razvedravanje sa zapada, no još u noći i ujutro na jugu zemlje oblačno s kišom, te u gorju i u središnjim predjelima sa snijegom. Popodne posvuda barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, a na moru umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Navečer osjetno hladnije.

Početkom tjedna stabilno, ali hladno, pa opet oborine

- Početkom novog tjedna na kopnu uglavnom bez oborine, uz dosta sunca, osobito u utorak s mjestimičnom jutarnjom maglom. Bit će hladno, posebice u noći i ujutro. U srijedu uz jugozapadnjak novo jače naoblačenje s kišom većinom u krajevima uz Jadran.

U srijedu će kiša ponovno padati i na Jadranu, gdje će zapuhati jugo. Prije toga bit će slabe i umjerene bure i sjeverozapadnjaka uz djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, ali i osjetno hladnije nego prošlih dana - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Oprez na cestama zbog poledice

Zbog niskih jutarnjih temperatura u nedjelju moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti, osobito na mostovima, vijaduktima i nadvožnjacima. Zbog najavljenog snijega i susnježice na cestama u unutrašnjosti očekujemo zimske uvjete vožnje i ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila. U priobalju zbog jakog vjetra očekujemo zabrane prometovanja za pojedine skupine vozila na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb, objavio je HAK.

Zbog olujnog vjetra promet je dopušten samo za osobna vozila:

Na dionici Jadranske magistrale Bakar-Novi Vinodolski (DC8), državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Karlobaga (DC8) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema) na cestama u Lici:

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme. Mnoge su ceste zatvorene i zbog vode na kolniku.

Izvanredno stanje obrane od poplava u Sunji

Zbog obilnih oborina tijekom subotnje večeri uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava na rijeci Sunji (kod mjesta Sunja) te izvanredne mjere na rijeci Uni (Dvor, Hrvatska Kostajnica), objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.

Ranije je objavljeno da su zbog porasta vodostaja Hrvatske vode proglasile izvanredne mjere obrane od poplava na području malog sliva Like, na dionicama Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.

Također, zbog obilnih oborina i bujičnih voda, u subotu su Županijski centri 112 Bjelovar, Požega, Slavonski Brod i Osijek imali više dojava građana o plavljenju podrumskih prostora i gospodarskih objekata, srušenim stablima, izlijevanju vode iz kanala i potoka te o plavljenju prometnica.

U subotu je navečer i HAK objavio da u Gorskom kotaru, Lici, sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj pada snijeg te da su kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje.

