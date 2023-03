Danas južina, a sutra promjena: Žuti alarm za skoro cijelu zemlju

Uo ponedjeljak će još biti obilje sunčanog vremena uz višu dnevnu temperaturu zraka nego u nedjelju, osobito u unutrašnjosti, te uz jačanje jugozapadnjaka i juga. No, ujutro u unutrašnjosti lokalno slab mraz, reKao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a, prenosi HRT.

- U utorak i srijedu promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova. Puhat će najprije na kopnu ponegdje umjeren do jak jugozapadnjak, na Jadranu jako i olujno jugo, a u srijedu pak bura, koja će u četvrtak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U srijedu ujutro uz pad temperature zraka u gorju može pasti i malo snijega. Od četvrtka barem djelomice sunčano i ponovno toplije - dodao je Dragoslav Dragojlović.

Hrvatska danas

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Prema večeri na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru jače naoblačenje. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, na istoku jugoistočnjak, a na Jadranu jugo. Vjetar će u drugom dijelu dana osobito u gorju te u Međimurju i Hrvatskom zagorju na udare biti jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Promjenljivo do pretežno oblačno i vjetrovito. Na sjevernom Jadranu i Gorskome kotaru kiša, pljuskovi i grmljavina mjestimice već ujutro, a zatim do kraja dana i u ostalim predjelima. Puhat će umjeren do jak, u gorju i olujan jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10 °C, na Jadranu od 10 do 12 °C, a maksimalna uglavnom od 14 do 18, na istoku i do 20 °C.

Za sutra je i žuti alarm za veći dio Hrvatske.

Foto: dhmz.hr

