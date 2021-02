U Zagrebu će biti otvoreno 19 punktova koji su u većim prostorima Domova zdravlja, najviše će cijepiti AstraZenecovim cjepivom, dio i Moderninim cjepivom.

- Imamo na raspolaganju 12.000 doze AstraZenece, dakle, tri bočice bi dobio svaki cjepitelj, od kojih će nekih 35 posto cijepiti u svojim ordinacijama, a 65 posto na 19 punktova. Moderna nam još nije stigla prošli tjedan, iako je bila najavljena, vjerujem da će danas ili sutra doći, tako da ćemo odmah proslijediti našim kolegama još po jednu bočicu Moderne, dakle 10 doza, rekao je za HRT-ovu emisiju 'U mreži prvog' Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ-a "Andrija Štampar".

Kod Moderninog cjepiva problem je što se mora transportirati smrznuto. Šostar očekuje da će dostaviti cijepivo danas poslijepodne i dodaje kako je svejedno čime se cijepite.

- Sva štite od teških oblika bolesti, hospitalizacije, a u konačnici i respiratora - rekao je.

Pogledajte video: Vlada je nedavno ublažila mjere

Jedan punkt je organizirao i Hrvatski zavod za javno zdravstvo - na Mihaljevci, gdje planiraju procijepiti od 600 do 900 starijih od 65. Za drugu fazu cijepljenja kod obiteljskih liječnika prijavilo se preko 85 tisuća ljudi, a procjene su da će do sutra cijepiti oko tri tisuće Zagrepčana. Tijekom sljedećeg tjedna stiže oko 90 tisuća, a do kraja mjeseca još pola milijuna doza cjepiva.

Procedura cijepljenja slična je kao da dolazite na običan pregled kod svog liječnika u Dom zdravlja. Prozvat će vas, primit ćete dozu cjepiva i 10 minuta pratit će vas liječnik obiteljske medicine.

Najavljena je već i treća faza aktivnosti u kojem će masovno cijepljenje biti organizirano u dva paviljona na Zagrebačkom velesajmu, a ni sportske dvorane nisu isključene.