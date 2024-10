Danas ne možeš biti ni portir ako nisi u vladajućoj koaliciji

Nobelovu nagradu za ekonomiju ove godine dobili su Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson. Poznata imena. Prije 12 godina proslavili su se knjigom “Zašto nacije propadaju”, u kojoj su dokazali da su neke nacije bogatije od drugih jer su razvile mrežu inkluzivnih ustanova - to su one koje su otvorene za najšire krugove, pa iz velikog bazena biraju najsposobnije. Propadaju one koje su ekskluzivne - društveni resursi u takvima pripadaju odabranima, samo onima koji su članovi organizirane skupine privilegiranih (partije, stranke, oligarhije, koterije, aristokracije, plutokracije, rodijacima...) Kao primjer naveli su Ugandu, u kojoj je diktator Mugabe dobio milijun dolara na lutriji. Baš on.

