Danas ne propustite Piknik za školarce na Velesajmu

Četvrtu godinu zaredom 24sata organizira Piknik za školarce, koji se organizira u sklopu Growing up festivala, koji je u petak počeo na Velesajmu. A danas cijeli dan posjetitelje očekuje prava zabava jer u 10 sati počinje Pikinik za školarce. Bit će tu svega - od robotike do zdrave prehrane, od Joomboos meetupa do izviđača. Posjetitelje očekuje više od deset sati programa i više od stotinu izvođača. Kuhat će se, plesati, igrati...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Uz to, Zdravoljupci i ekipa s Joomboosa: Two Crazy Beauties, Fran i Borna i Nika Pavičić smislili su različite izazove u koje je školarci mogu uključiti. Zdravoljupka Jagoda upoznat će ih sa Sarom Paradžik i zborovima Zagrepčanke i dečki, Bajka, Kikići, Pahuljice. Za djecu koja dođu u Disney kostimima ili uređeni kao princeze i kraljevići, Jana priprema nagrade, a Piko u suradnji s gastro znalcem Markom Dravincem organizira natjecanje u izradi omiljenog sendviča. Poznati Youtuber LayZ upoznat će djecu s Gospodinom Rajkom iz Zvijezda ketchup spota.

Bit će tu i nagradna igra s poklon bonom od 500 kn za kupnju u dućanima Buzz. A kad se mališani dobro izigraju, pjevat će im Zsa Zsa.

Plus! Sudjelujemo u velikoj akciji "Torbake za đake" gdje prikupljamo torbe za učenike, ponajviše prvašiće, koji su ovu školsku i nastavnu godinu započeli bez osnovnog školskog pribora. Svi koji žele podržati ovu akciju mogu poslati novu ili korištenu školsku torbu mogu je donijeti u subotu na Piknik za školarce ili poslati poštom na adresu: POU KORAK PO KORAK, ILICA 73, 10000 ZAGREB.

