Danas oblačno, mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, bit će i sunčanih razdoblja

Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i ponegdje grmljavinom, ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab tek ponegdje umjeren jugozapadni i južni, a na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura uglavnom od 13 do 18 °C, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

- Subota će na istoku Hrvatske proteći uz djelomice sunčano vrijeme. Ujutro ponegdje magla, a uz dnevni razvoj oblaka popodne je vrlo rijetko moguć i pljusak. Vjetar mjestimice umjeren jugoistočni; temperatura iznad prosjeka - dnevna od 15 do 17 °C. Sunčanih razdoblja bit će i u središnjoj Hrvatskoj, osobito sredinom dana. Ujutro mjestimice magla i niski oblaci, a popodne se ipak ne može isključiti i malo kiše, osobito na jugu područja. Vjetar slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na zapadu i dalje dosta oblaka, a kiša lokalno već od jutra. Popodne će biti i sunčanih razdoblja, osobito na obali i otocima sjevernog Jadrana. Puhat će umjeren, ponegdje i jak južni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 10 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 15 °C na moru. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim i duljim na obali. No, uz više oblaka, past će i malo kiše, ali ne posvuda. Jugo će slabije puhati nego u petak pa će i more biti manje valovito. I na jugu Hrvatske promjenjiva naoblaka i sunčana razdoblja, samo lokalno i malo kiše ili pljusak. Jugo će i dalje puhati, no bit će većinom slabo i umjereno. Dnevna temperatura zraka oko 15 °C, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U nedjelju ujutro magla, a popodne vjetar i kiša

Foto: DHMZ

Djelomice, ponegdje na sjeveru i pretežno sunčano. Na kopnu ujutro moguća magla, a na Jadranu te predjelima uz njega, uz prolazno više oblaka, lokalno će pasti malo kiše, većinom prijepodne. Navečer naoblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na moru će jačati jugo na jako, prema noći i olujno. Najniža temperatura zraka između 4 i 8, duž obale od 9 do 13 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, piše DHMZ.

U ponedjeljak oblačno, u utorak kiša

- Promjenjivo i razmjerno toplo vrijeme nastavlja se na kopnu i idućih dana. Kiša će češće padati u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito tijekom oblačnijeg ponedjeljka. Potpuno stabilno neće biti ni u sjevernijim predjelima, no kiša je najizglednija u utorak, a u nedjelju će prevladavati sunčano, uz temperaturu zraka i do 20 °C. Na Jadranu će jugo ojačati te će do ponedjeljka biti jako i olujno. Uz promjenjivo vrijeme, povremena kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će češća i obilnija u ponedjeljak. U utorak će vjetar oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, a kiša će većinom izostati. Temperatura zraka bez veće promjene - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.