Danas oblačno uz kišu, izdan i crveni alarm. U nastavku tjedna stiže zatopljenje uz pljuskove

Danas u unutrašnjosti pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše, ponajprije na istoku, duž obale djelomice sunčano, a na jugu poslijepodne su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na srednjem i južnom dijelu i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na moru između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

Foto: DHMZ

Velebitski kanal očekuje kaka i vrlo jaka, mjestimice i olujna bura te je zbog toga za to područje izdan crveni alarm. Kvarner i Kvarnerić su u području narančastog alarma, dok je za ostatak zemlje vrijeme potencijalno opasno.

Što nas očekuje sutra?

Sutra u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše, od sredine dana i poneki pljusak. Poslijepodne se ponajprije na istoku očekuju sunčana razdoblja. Na Jadranu pretežno i djelomice sunčano.

Foto: HRT

Vjetar većinom slab, duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 °C, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna većinom od 15 do 20, na moru od 20 do 24 °C.

Foto: HRT

Slijedi postupno smirivanje vremena, uz sve više sunčanih sati i zatopljenje pa će za vikend te početkom sljedećeg tjedna temperatura nerijetko biti i oko 24 °C.

No, još će lokalno biti kiše, najčešće u obliku pljuskova, ali kratkotrajnih i s količinom znatno manjom nego proteklih dana. Na sjevernom Jadranu i dalje treba računati na buru, uglavnom umjerenu do jaku, javlja HRT.

