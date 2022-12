Danas odluka suda za Bagarića. U zatvor ide još jedan direktor kojeg je postavio Plenković?

Županijski sud u Velikoj Gorici će danas u 13 sati odlučiti ide li u istražni zatvor na mjesec dana Vlado Bagarić, direktor strateške državne tvrtke Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Nakon višemjesečnog istraživanja 10-ak sumnjivih slučajeva zapošljavanja u toj državnoj tvrtki s preko 700 zaposlenih, Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici tereti Bagarića za nezakonito zapošljavanje dvije osobe. Zatvor traže zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela i kako ne bi utjecao na svjedoke koji su još zaposlenici HKZP-a i koji su tužiteljima detaljno ispričali kakve su pritiske imali od direktora kako bi se izabrale osobe koje on želi zaposliti.

Spis ima oko tisuću stranica. Bagarić je umirovljeni vojni pilot i general koji je jedno vrijeme bio i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali je s te funkcije morao otići nakon što je Ministarstvo obrane utvrdilo i njegovu odgovornost pri padu dva MIG-a kod Slunja 2011. godine.

Vlada Andrej Plenkovića ga je prije pet godina imenovala na direktorsku funkciju i plaću koja trenutačno iznosi 33.775 kuna, a uz to Bagarić prima i pola vojne mirovine u iznosu od 5100 kuna. Uz to je uzeo i dva bonusa u ukupnom iznosu od skoro 300.000 kuna, te bonus i kao radnik u iznosu 5900 kuna iako mu to ne pripada.

Kako su ekskluzivno objavila 24sata, Bagarića se tereti za zapošljavanje Andreje Reščić i Franje Klešića, sina glavnog državnog revizora Ivana Klešića s kojim je Bagarić više nego dobar poznanik. U oba slučaja je direktor svojom rukom napisao da se zaposle kandidati pod rednim brojem dva, odnosno oni koje stručno povjerenstvo nije rangiralo na prvo mjesto za dobiti posao.

U slučaju Reščić, na prvo mjesto s izvrsnim ocjenama je bio rangiran mladi inženjer Igor Barać, a Reščić prije intervencije direktora povjerenstvo nije planiralo ni pozvati na razgovor. Na kraju je ona bila drugorangirana, ali je direktor izabrao nju, stoji u spisu državnog odvjetništva.

- Moj sin je bio jedan od najboljih studenata i trebao je biti zaposlen po stavu povjerenstva. Bagarić je odlučio drugačije i sin je otišao u Irsku gdje su ga odmah zaposlili u njihovoj kontroli leta. Više ne želi čuti za Hrvatsku. Država je potrošila novce za njegovo školovanje, a onda izgubila zbog bahatog direktora – rekao je za 24sata Ivan Barać, Igorov otac.

I Franjo Klešić je bio drugorangirani, a Bagarić je napisao da se njega zaposli. U spisu stoji dokument koji smo ekskluzivno objavili. Specijalizirana tvrtka Hill koja je provela testiranje kandidata je preporučila da Klešić ne dobije posao, nego je predložila drugu kandidatkinju kao najbolju. Po iskazima svjedoka, Bagarić je naredio novo testiranje unutar tvrtke na kojem je Klešić prošao, ali opet ga povjerenstvo nije željelo rangirati na prvo mjesto.

Bagarić tvrdi da on nije imao veze sa zapošljavanjem, nego je povjerenstvo napisalo da neće pogriješiti ako odabere bilo kojeg kandidata. Svjedoci tvrde drugačije: rečenica da neće pogriješiti je ubačena tek nakon pritiska direktora i onda je on izabrao Klešića kao drugorangiranog.

Nakon što je sin glavnog državnog revizora dobio posao, odlukom Bagarića je napredovao već za devet mjeseci. Promaknut je na radno mjesto za koje u sistematizaciji tvrtke piše da je potrebno pet godina iskustva iako on nije bio u Kontroli zračne plovidbe niti godinu dana. Prije dva mjeseca, direktor Bagarić je opet promaknuo Klešića na mjesto savjetnika direktora. U sistematizaciji piše da je za to radno mjesto potrebno 10 godina iskustva u zrakoplovstvu, a Klešić nije bio niti tri godine u tvrtki. Sin glavnog državnog revizora kao savjetnik direktora ima plaću od 47.000 kuna bruto, odnosno više od 29.000 kuna neto.

Iako vodi državnu stratešku tvrtku s prihodima preko 800 milijuna kuna, Državna revizija nije dolazila kod Bagarića. I prije nego što je državno odvjetništvo odlučilo teretiti Bagarića, 24sata su istraživala zapošljavanje sin glavnog državnog revizora koji je nekad bio član HDZ-a. Pitali smo ih jer li razlog što nisu bili u HKZP-u i to što je tamo zaposlen Klešićev sin. Rekli su da rade po planu i procedurama. Nakon tog upita, revizori su ipak ove godine došli u tvrtku i trenutačno traje financijska revizija poslovanja.

Prema neslužbenim najavama iz Vlade, Bagarić bi u četvrtak trebao biti smijenjen. No, izgleda da premijer Plenković i resorni ministar Oleg Butković čekaju odluku suda. Ako direktor završi u zatvoru, sigurno će biti smijenjen, a ako ne bude otišao u Remetinec, izgleda da bi mogao zadržati svoju funkciju.

- Čekamo prijedlog ministra – kratko je poručio u utorak Plenković kada smo ga pitali hoće li Vlada razriješiti direktora.

Iz Vlade je morao otići ministar Josip Aladrović kojeg USKOK također tereti za dva nezakonita zapošljavanja i to unatoč tome što niti on nije završio u pritvoru. Bilo bi neobično da Vlada u slučaju Bagarića postupi drugačije.

Vlado Bagarić nije član HDZ-a, ali u vladajućoj stranci ima izvrsne veze i utjecajne prijatelje. Vrh stranke je puno ranije imao saznanja o spornim zapošljavanjima, ali ga je dosad odlučio čuvati. I ako bude smijenjen, Bagarić neće završiti na ulici i bez novca. Po ugovoru, moraju mu ponuditi drugo radno mjesto, a HKZP ima najviše plaće od cijelog javnog sektora i svih državnih tvrtki. Ako odluči otići, Bagariću ima pravo na otpremninu od šest bruto plaća, što iznosi oko 391.000 kuna.

