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VREMENSKA PROGNOZA

Danas promjenljivo vrijeme: Očekujte sunce, kišu i buru

Piše Filip Sulimanec,
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Danas promjenljivo vrijeme: Očekujte sunce, kišu i buru
Foto: Pixsell//
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Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 24 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti toplije, uz temperature od 26 do 30 °C

Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja, kojih će biti više prema jugu. Mjestimice je moguća kratkotrajna kiša, a ponegdje i pljusak praćen grmljavinom.

Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na istoku zemlje puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu će prevladavati slaba i umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne mjestimice će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema večeri bura će ponovno jačati.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 24 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti toplije, uz temperature od 26 do 30 °C.

Hrvatska sutra

Sutra će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prevladavati sunčano vrijeme. Na krajnjem jugu poslijepodne će biti prolazno više oblaka, a nije isključen ni pokoji pljusak.

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U unutrašnjosti će ujutro biti oblačnije, mjestimice uz maglu, dok je u Podunavlju još moguća i slaba kiša. Tijekom poslijepodneva očekuje se postupno razvedravanje.

Foto: DHMZ

Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab. Duž obale puhat će umjerena do jaka bura, koja će pod Velebitom na udare biti i olujna. Sredinom dana bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Jutro će biti svježije, s temperaturama od 10 do 15 °C u unutrašnjosti, dok će se na moru kretati između 18 i 23 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 27 °C, a u Dalmaciji će dosezati i 29 °C.

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