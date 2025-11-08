Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Danas prosvjed Torcide u Splitu. Policija spriječila incident u Zagrebu, javio se i Tomašević
Zašto prosvjed?
Torcida poručuje da ovim prosvjedom, kojeg podržava i dio braniteljskih udruga, želi pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer folklora u sklopu Dana srpske kulture. Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestero u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina.
- Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu! - poručili su iz Torcide u pozivu na prosvjed.
U novoj objavi Torcida je poručili da se oni bore za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku...
Policija o okupljanju ispred Srpskog centra: 'Analizirat ćemo sve moguće dostupne snimke '
Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak navečer u središtu Zagreba spriječila moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su okupili u Preradovićevoj ulici u blizini prostora u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.
Policija je intervenirala oko 18,40 sati, a nakon određenog vremena okupljene osobe razišle su se te je otvaranje izložbe održano po programu, stoji u priopćenju.
Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.
Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama.
Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.
Tomašević: Osuđujem slavljenje NDH i prijetnje na rubu nasilja od strane maskiranih osoba
Najoštrije osuđujem slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture, poručio je na društvenim mrežama zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku
"Kaj su ljudi ginuli za ku***", "Kur**tino", "Gov** jedna", "Šta snimaš, koji ku***", "Što je pi***?", "Je*** vam mater", hrabro' viču maskirani huligani, njih između 50 i 100, prema jednoj novinarki VIDA TV-a koja je snimala događaje ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Dizali su desnicu i pljuvali u njezinom smjeru. VIDA TV je ustupila snimke redakciji 24sata, upozoravamo vas da sadrže neprimjeren govor.
VIDEO Moment kad maskirani tipovi stižu pred Srpski centar u Zagrebu: Ulice bile pune policije
Skupina maskiranih muškaraca, njih više od 50, okupila se u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se održava program manifestacije Dani srpske kulture.