Danas prosvjed Torcide u Splitu. Policija spriječila incident u Zagrebu, javio se i Tomašević

SUBOTNJI PROSVJED

Zašto prosvjed?

Torcida poručuje da ovim prosvjedom, kojeg podržava i dio braniteljskih udruga, želi pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer folklora u sklopu Dana srpske kulture. Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestero u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina.

- Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu! - poručili su iz Torcide u pozivu na prosvjed.

U novoj objavi Torcida je poručili da se oni bore za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku...