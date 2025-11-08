Jandroković traži smanjenje tenzija, a ljevici je poručio: Smanjite agresivan govor

Pri tome je posebno pozvao ljevicu na smanjenje "agresivnog govora i optužbi da su svi ustaše". "Važno je da se smanje pritisci i tenzije, posebno je važno da svi mi koji sudjelujemo u javnom životu odgovorno komuniciramo te teme, da se smanji agresivan govor, bilo kakvo nasilje i prijetnje, to je neprihvatljivo i nedopustivo i očekujem da će se kroz dijalog u budućnosti stvari ipak malo primiriti", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora nakon sastanka s gradonačelnikom Buzeta Damirom Kajinom.

Jandroković je istaknuo kako u Istri "nema takvih tenzija, što je jako dobro".

O detaljima mjera koje Vlada uvodi nakon okupljanja maskiranih muškaraca zbog održavanja manifestacije 'Dani srpske kulture' najprije u Splitu, a potom i u Zagrebu, nije htio govoriti. Naime, nakon što je u ponedjeljak navečer skupina muškaraca odjevenih u crno i uzvikujući 'Za dom spremni' prekinula održavanje programa, više od 50 muškaraca okupilo se sinoć i u Zagrebu ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu uoči početka iste kulturne manifestacije i pjevala "Hrvatska, nezavisna država", ali su se razišli nakon dolaska interventne policije.

Brza sinoćnja reakcija policije rezultat je dogovora, neslužbeno se doznaje, Vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine da će policija i nadležne službe ubuduće osiguravati događanja u organizaciji srpske manjine kako bi se unaprijed odvratilo pojedince od izazivanja incidenata ili nereda.

"Ne mogu govoriti o mjerama, to treba pitati ministra unutarnjih poslova, sigurno je da će te mjere definirati ljudi koji se time bave. Čim postoji neka ugroza, država mora reagirati i zaštititi sve manifestacije", rekao je.

Zbog uhićenja u Splitu, Torcida je danas organizirala i prosvjed na Rivi.

Jandroković je naglasio da smo slobodna i demokratska zemlja, "ostvarili smo visoku razinu sigurnosti i slobode i moramo paziti da te vrijednosti očuvamo". Ponovio je važnost smanjenja "agresije u javnim nastupima".

"Jako je puno onih koji na jedan agresivni i napadački način ne pokazuju razumijevanje za stavove onih drugih. Treba isključiti sve one koji zazivaju nasilje, koji kreiraju tu atmosferu koja je negativna u društvu, a posebno bih pozvao kolege s lijevog političkog spektra da malo smanje taj agresivni govor i optužbe u kojima su svi ustaše. Vrlo neugodna komunikacija koja dolazi s njihove strane, treba locirati one koji su odgovorni, koji rade ono što je neprihvatljivo, ali kolektivno optuživati sve, to nema nikakvog smisla", ustvrdio je.