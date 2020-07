Danas prva molitva u Aja Sofiji: Erdogan izabrao molitveni tepih

Bivši muzej, koji je stoljećima stajao nad vizurom Istanbula, dugo je bio simbol sekularizma u modernoj turskoj republici, ali ostat će otvorena za turiste, a ulaz će biti besplatan

<p>Muslimanski vjernici okupit će se u petak prvi puta na molitvi u Aji Sofiji nakon što je Turska taj muzej nakon 86 godina proglasila džamijom.</p><p>Predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegovi islamsko-konzervativni saveznici sudjelovat će na prvoj molitvi u istanbulskoj znamenitoj građevini izgrađenoj u 6. stoljeću.</p><p>Erdogan je u nedjelju posjetio Aju Sofiju, provevši tamo oko sat vremena i slušajući o pripremama za njezino otvaranje u petak.</p><p>Turski je predsjednik najavio da će se građevina otvoriti kao džamija u kratkom roku, nakon što je sud 10. srpnja poništio odluku iz 1934. godine kojom je pretvorena u muzej.</p><p>Erdogan je rekao u subotu da očekuje da će između 1000 i 1500 vjernika pohoditi molitve u petak te je obećao da će se provoditi mjere fizičkog distanciranja.</p><p>Bivši muzej, koji je stoljećima stajao nad vizurom Istanbula, dugo je bio simbol sekularizma u modernoj turskoj republici.</p><p>Građevina je služila kao glavna bizantska katedrala sve do osmanske pobjede 1453. godine, a otad kao džamija do 1934. godine kada je utemeljitelj moderne Turske Mustafa Kemal Ataturk njezin status izmijenio u muzej. </p><p>Aja Sofija jedna je od najpopularnijih turskih atrakcija a prošle ju je godine posjetilo oko 3,7 milijuna turista.</p><p>SAD, EU, Rusija, UNESCO i više crkvenih lidera izrazili su zabrinutost zbog promjene statusa Aje Sofije. Turska pak inzistira da je to njezino "povijesno i suvereno pravo".</p><p>Erdogan je rekao da će ostati otvorena za turiste, a ulaz će odsad biti besplatan.</p><p>Uoči prve molitve, pod je prekriven tepihom koji je izabrao Erdogan, a mozaici koji predstavljaju kršćanske simbole bit će prekriveni zastorima za vrijeme molitve.</p><p>Većina cesta se zatvara, a javni prijevoz je ograničen. Gradonačelnik Istanbula Ali Yerlikaya zamolio je ljude da donesu četiri stvari: "maske, molitvene podloške, strpljenje i razumijevanje".</p><p>Na raspolaganju će biti 736 pripadnika zdravstvenog osoblja, 101 ambulantno vozilo i helikopter.</p>