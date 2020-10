Danas se bori protiv petokrake, a u mladosti pisao eseje o Titu

Novosti su objavile kako je član Suverenista Željko Sačić bio u Savezu komunista i deklarirao se kao Jugoslaven. Sačić je odgovorio da taj karton nikad nije vidio, ali da je, nažalost, bio u tom savezu

<p>Petokraku treba zabraniti u javnom prostoru, partizani su zločinci. Ne treba obnavljati devastirana spomen-obilježja antifašističkom pokretu, toj ratno-zločinačkoj bagri.</p><p>Riječi su to umirovljenog generala i saborskog zastupnika Suverenista <strong>Željka Sačića (57). </strong></p><h2>'Nije bio običan član Partije'</h2><p><a href="https://www.portalnovosti.com/dosje-druga-sacica?fbclid=IwAR2iXqq-ROoolkvHWf59i5wbcNiJMMezABAgrfFzzfZYf9wYUMvb3qIrgH0" target="_blank"><strong>Novosti </strong></a>pišu kako je Sačić 80-ih bio član Saveza komunista Hrvatske, izjašnjavao se kao Jugoslaven i pisao je eseje u kojima je izrazio želju sjediti Titov put i njegova djela. </p><p>Nije bio običan član Partije, radio je u sektoru jugoslavenske milicije zaduženom za čuvanje partijskih funkcionera i simbola jugoslavenske državnosti.</p><h2>'... da slijedim Titov put i Njegova djela'</h2><p>Portal Novosti prenosi dijelove eseja tada 17-godišnjeg Sačića, oduševljenog Titom i Jugoslavijom.</p><p>- Oduvijek mi je bila želja da postanem članom Saveza komunista Jugoslavije, da budem nosioc progresa, napretka, branioc u prvim redovima Naše domovine od svih vrsta napada, da nastavim gdje su drugi stali, da slijedim Titov put i Njegova djela. Ta želja ispunila mi se, stekao sam povjerenje drugova, radom koje ću i ubuduće opravdati, a oni su zauzvrat nagradili mene, jednom odlikom koja me potiče da još više radim i na svakom koraku izgrađujem Titovu misao’, napisao je 1980., iste godine kada je primljen u SKJ - pišu Novosti.</p><p>Sačić: </p><p>Prije samo mjesec dana Sačić je zatražio da se petokraka zabrani u javnom prostoru, a ministra branitelja Tomu Medveda pozvao je da ne obnavlja uništene spomenike antifašističkom pokretu.</p><p>Novosti su njegov dosje izvukli iz državnog arhiva. </p><p>Pišu kako je <strong>Željko Sačić</strong> bio uzoran omladinac, u Savez socijalističke omladine Jugoslavije primili su ga 1976. godine, bio je zamjenik omladinskog sekretara u školi za jugoslavenske milicionare.</p><p>Prije nego je zatražio prijem u komuniste, bio je sudionik takmičenja Tito - revolucija - mir.</p><p>Nakon sretnje škole postao je milicajac, pripadnik elitne Jedinice za posebne zadatke. U tom je razdbolju promijenio nacionalnu pripadnost - u partijskom se kartonu odredio kao Jugoslaven po nacionalnosti.</p><p>Nakon objave Novosti, Sačić je objavio post na Facebooku.</p><p>Prenosimo ga, bez pravopisno-gramatičkih intervencija:</p><p><em>Da..nazalost bio sam clan te protuhrvatske komunisticke organizacije ..Postao sam to za "nagradu" ,kao odlican ucenik u Srednjoj milicijskoj skoli..i to od svoje 17 godine..(u koju sam se upisao sa 14 godina). Misleci tada da je to drustveni vrhunac i okvir za idealno drusttvo..za sve dobre, pametne, postene , i marljive ljude.. </em></p><p><em>No, ovaj karton nikad nisam vidio niti znam da postoji..Hrvat sam ..po ocu i majci..ako to koga interesira..sve je to i javno poznato..Nisam u tom razdoblju radio nista nemoralno..necasno..protunarodno, samo ucio , skolovao se, studirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu( uz rad..o svom trosku) ..i zasnivao obitelj..Nisam za nista kriv..niti cete mi bagro natovariti nikakvu " krivnju".</em></p><p><em>Svoje hrvatstvo( ne jugoslavenstvo) sam milijun puta dokazao tijekom DOR-a..od ATJ Lucko..pa dalje..do kraja Rata..Kukavice bijedne..podle..udbaske.Di ste bili kad sam se godinama, s puskom u ruci ( u blatu..po kisi, snijegu,, na žegi..) hrabro, bez kalkulacija, krvavo tukao sa Pupovcevim velikosrbima, cetnicima.. i umirao za Hrvatsku? GADOVI ZLOBNI..kriminalni..protuhrvatski, necete me ni danas zaustaviti u borbi za bolju Hrvatsku....Ni lazima niti prijetnjama.</em></p><p><em>Gamad..objavite i tko je to ( taj "Karton") iskreirao..osmislio..tko ga potpisao ?</em></p><p><em>Kompliment mi je da su to objavile velikosrpske cetnicke Pupovceve " Novosti"..koji me u kartonu cast deklariraju Hrvatom..a cas "Jugoslavenom"...A u ratu me ..unatoc toj mojoj "komunistickoj" proslosti ..redovito, u svakoj svojoj vojnoj Naredbi( poput tisuca drugih hrvatskih ratnika ) zvali USTASOM.</em></p><p><em>Evo ..ovo toj cetnickoj , Pupovcevoj bagri iz " Novosti" , najvise danas kod mene , kao hrvatskog politicara u Hrvatskom saboru smeta;</em></p><p><em>"Sačićeve radikalne poruke, koje su još jučer imale doseg društvene i medijske margine, sada se iz tjedna u tjedan odašilju putem saborske govornice."..</em></p><p><em>Ali..badava vam trud..hrvatski narod me tu izabrao...i Njemu SLUZIM. </em></p>