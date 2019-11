Divjak: 'Mislim da je vrijeme da se učenicima da prednost!'

Nakon što su pregovori između sindikata i predstavnika vlasti u srijedu propali, a Vilim Ribić najnoviju ponudu nazvao 'pljuskom svima u štrajku', štrajk se nastavlja. Danas se održava u dvije županije, u Virovitičko-podravskoj i Koprivničko-križevačkoj.

Sutra, pak, štrajkaju škole u Bjelovarsko-bilogorskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji te u Gradu Zagrebu.

S današnjim danom, štrajk je ušao u svoj već 25. dan.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon jučerašnjeg dramatičnog preokreta u pregovorima sa sindikatima, na kojima su im ponudili umjesto povećanja koeficijenta za dva posto, povećanje dva posto dodatka na plaću, istaknula je kako nije posebno zadovoljna tom ponudom, ali...

- Sindikati su izborili šest posto za sve, bez bzira trebalo to ili ne, oni su to izborili. Što se tiče jučerašnje ponude, da sam zadovoljna - nisam, ali to je najbolje što smo mogli u ovom trenutku ispregovarati. Ja se stvarno trudim, dajem sve od sebe, da se statut učitelja poboljša, od nagrađivanja najboljih do statusa službene osobe pa do povećanja plaća koje nije malo, iako sam sigurna da zaslužuju više - poručila je Divjak u četvratk uoči sjednice Vlade.

Naglasila je kako je ona u ovom trenutku u vrlo nezavidnoj poziciji te da ne "igra" ni za koga, osim za učenike.

- Ali moramo svi znati što je najbitnije. Ako izgubimo iz fokusa da su djeca ta koja su najvažnija onda smo svi gubitnici. Ne želim da imamo situaciju da maturanti ne mogu na maturu, da se vrijeđa i omalovažava učitelje, a niti da se ugrožava obrazovna reforma koju smo s teškom mukom i puno napora postavili u škole - istaknula je.

Novinari su je pitali hoće li nakon 25 dana štrajka u školama dati ostavku.

- A što mislite da će se time riješiti? Hoće li oni koji trebaju napredovati bolje napredovati, hoće li na taj taj način učitelji dobiti ono što se traži, obrazovna reforma biti bolja, uspješna...? Ova ponuda je takva da ima elemente koji su važni za povećanje plaće 6+2 plus s time da su dani osigurači i uključuje sve u osnovnim i srednjim školaama i one potplaćene u visokom obrazovanju - poručila je.

Na pitanje treba li prekinuti štrajk, ponovila je da učenici moraju biti u fokusu i da je vrijeme da se njima da prednost.

- Ako nemamo učenike u fokusu i ako ne razmišljamo kakve to posljedice ima za njih, ponavljam, onda smo svi gubitnici jer na koncu konca dugo je bila situacija gdje su ta dva prava, pravo na štrajk i pravo na obrazovanje, bili takvi da smo ih pokušali zadržati kao dva ravnopravna prava, ali ja mislim da je sada došlo vrijeme da se učenicima da prednost - poručila je.

Minsitrica Divjak: 'Da sam zadovoljna jučerašnjom ponudom, nisam, ali to je najbolje što smo mogli u ovom trenutku izboriti' Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Thursday, 14 November 2019

- Prema privremenim rezultatima, na referendumskom izjašnjavanju među članovima sindikata s oko 99 do 100 posto se odbija ponuda Vlade. To je poruka Vladi: Sjednite s nama za stol, ponudite prihvatljiva rješenja, izjavio je danas Branimir Mihalinec za N1.

- Vlada se nije pomaknula s mjesta, mi smo otvorili vrata za kompromisna rješenja... Štrajk je ušao u 25. dan, nije ugodan ni za koga u Hrvatskoj, Vlada mora preuzeti odgovornost i riješiti to. Žele nam prodati nebuloznu ideju kao ozbiljnu stvar, zaključio je.

Štrajkaške aktivnosti u ponedjeljak prekidaju na jedan dan

– 18. studenog u ponedjeljak, mi ćemo privremeno zaustaviti štrajkaške aktivnosti u znak pijeteta prema žrtvama Vukovara i Domovinskog rata. Svi naši članovi i zaposlenici u ponedjeljak će štrajkati radeći i odat će počast žrtvama Vukovara i Domovinskog rata paljenjem svijeća. Od utorka krećemo dalje, a o tome ćemo vas obavijestiti sutra na tiskovnoj konferenciji koja je u 12 sati, izjavio je Mihalinec, prenosi Srednja.hr.