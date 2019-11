'Vlada nam je dala još manju ponudu, ovo je pljuska svima!'

Vlada nam je dala još manju ponudu nego prošlog tjedna - poručio je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Naime, nakon višednevnog natezanja i odgađanja sastanka, Vlada je konačno pozvala sindikate i dala im izmjenjenu ponudu. A ona je porast osnovice plaće za 6,12 posto, kao i svim drugim javnim službenicima, analiza psotojećeg cjelokupnog plaća javnog sektora te Sporazum o dodatku od dva posto na plaću ukoliko do 30. lipnja ne bude gotova Uredba složenosti poslova. Taj Sporazum vrijedio bi do 1. prosinca 2022.

Prošli tjedan Vlada im je nudila porast koeficijenata za dva posto od 1. srpnja, kao rezultat dogovora s koalicijskim partnerom HNS-om, koji je prijetio izlaskom iz Vlade.

Današnja ponuda Vlade, koju potpisuju ministar rada Josip Aladrović i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, je konačna, a uz to su zaprijetili i ukoliko ju sindikati ne prihvate, daljnje dane u štrajku neće platiti. Sindikati ponudu ne prihvaćaju, Sporazum nisu potpisali.

- Ne znam kako bih mogao ocijeniti ovo što se danas dogodilo. Ako je i od ove Vlade, to je previše - istaknuo je Mihalinec naglasivši kako je dodatak od dva posto manje od dva posto koeficijenta.

- Vlada je čak dala manju ponudu od one o kojoj se zaposleni izjašnjavanju i koju je preko 90 posto već odbilo. Razočarani smo, Hrvatska ne zaslužuje ovakvu Vladu. Ova Vlada je kočničar svih reformi u obrazovanju - naglasio je dodavši kako je umjesto rješenja problema Vlada zaprijetila.

- Zaprijetila nam je da ako ne prihvatimo manje od onog što su nam do sad nudili, neće nam platiti dane u štrajku. E sad će Vlada vidjeti što će odgovoriti zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja - rekao je.

Ne boji se da će se odaziv štrajku smanjiti ako dani u štrajku ne budu bili plaćeni. Dapače, smatramo da će taj odaziv sada biti još i veći.

- Mi ne odustajemo i ne prestajemo sve dok ne postignemo cilj - poručio je.

Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja poručila je kako je ova ponuda sramotna.

- Ovime Vlada pokazuje veliku nedosljednost, prvo može ponuditi koeficijente, pa onda ne može, za neke određene ih mijenja, za obrazovanje ne. Ako se ovako nastavi, mi ćemo iz godine u godinu sve više zaostajati za ostalima u javnoj službi. To je nedopustivo i pokazuje se da je ovo jedna Igra prijestolja na hrvatski način sa lošom glumačkom postavom i lošim scenaristima - poručila je Tuškan.

Vilim Ribić iz Matice Hrvatske istaknuo je kako uopće ne zna zašto ih je Vlada zvala na ovaj sastanak.

- S ovom ponudom ne samo da nisu riješili problem nego su ljude razjarili. Ovo je pokušaj da se štrajkaše ponizi. I što bi mi sada trebali reći? Kako oni uopće očekuju da bismo mi nakon toliko dana mogli tako nešto prihvatiti? Netko je provokator, netko se igra sa stotinjak tisuća ljudi, učenicima i roditeljima - poručio je naglasivši kako su za nastavak štrajka odgovorni premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić.

- Ovo je pljuska svima u štrajku. Ne razumijem što se u državi događa, kao da sanjam - istaknuo je.

Ministar Aladrović ističe kako je ponuda ista kao i prije te odbija tvrdnju sindikata da je manja.

- Stavili smo na papir sve ono što smo do sad komunicirali. Na prethodnoj ponudi nisu bili uvjereni da ćemo povećati dva posto plaće ukoliko nova Uredba ne bude do 30. lipnja pa smo sad dodali primjerak sporazuma i koji bi odmah stupio na snagu - istaknuo je dodavši da bi prihvaćanjem ove ponude povećanje plaće bilo od 1300 do 1600 kuna.

Na konstataciju da sindikati traže povećanje koeficijenata, a ne dodataka, Aladrović je istaknuo kako te dvije stvari ne mijenjaju bit te da je svejedno bio koeficijent ili dodatak.

- Samo je stvar tehnike na koji način to postižemo. Ono što smo nudili bio je koeficijent, no obzirom da je pravni dokument na koji se možemo pozvati Sporazum i mi smo kroz taj Sporazum definirali rast dodatka. Ovo je pravna formulacija. U financijskom smislu je to jednako. Mi se s ovim Sporazumom vežemo za Temeljne kolektivne ugovore, a obzirom da radimo reviziju i dodataka i koeficijenata, ali u ovom trenutku samo koeficijenata, jednostavnije je mijenjati koeficijente, dodaci se moraju mijenjati voljom obje strane. Ako postoji matematička razlika između dva posto dodatka i dva posto koeficijenta, za tu razliku smo spremni izaći u susret - istaknuo je ministar nejasno.

Što se tiče štrajka, poručio je kako ga Vlada više ne može plaćati.

- U slučaju prihvaćanja ponude mi smo se odlučili da troškove štrajka možemo platiti do 15. studenog. Smatramo da štrajk treba okončati. Vidjet ćemo što će biti ako se on nastavi, u tom slučaju trajat će dok se ne dogovorimo. Mi nismo vidjeli volju za propuštanjem sindikata, istaknut je samo jedan zahtjev i više tako razgovarati ne možemo - zaključio je.