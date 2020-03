Danas slavimo 15. rođendan, hvala vam što nam vjerujete!

Vašim povjerenjem podarili ste nam beskrajnu moć

Piše: Goran Gavranović, glavni urednik

“...i tako, što nam preostaje? Kutija olovnih slova, a to nije mnogo, ali to je jedino što je čovjek do danas izumio u obranu svog ljudskog ponosa.”

Ovaj citat Miroslava Krleže, Frica, napisan je na zidu naše redakcije kao stalni podsjetnik zašto se bavimo novinarstvom - jer je pisana riječ često zadnje utočište, posljednja obrana, jedina utjeha, kad sve drugo zakaže. Danas, s vama, slavimo svoj 15. rođendan, slavimo uspjehe, dostignuća, nagrade, sreću, smijeh, sve ono što smo donijeli u vaše domove i što ste nam svojom vjernošću vratili, ali možda smo ponajviše ponosni zbog toga što smo bili tu, bili s vama, kad su svi drugi iznevjerili. Kao mala kutija olovnih slova, kao posljednja linija obrane ljudskog ponosa. Hvala vam što ste nam u tome pomogli.

Danas su 24sata puno više od dnevnih novina, male kutije olovnih slova. Neprestanim inovacijama 24sata postala su najveći medijski brend na ovim prostorima - naš, odnosno vaš, dragi čitatelji, portal 24sata.hr daleko je najčitaniji portal, a naš video 24sata, odnosno vaš video dragi gledatelji, daleko je najgledaniji, kao što su dnevne novine 24sata najtiražnije i najčitanije. Neprestano uvođenje inovacija i praćenje svjetskih trendova (od kojih smo mnoge uvodili puno prije svjetskih medijskih giganata) nije nas omelo da ljubomorno čuvamo tradiciju novinarstva, da čuvamo novinarske forme i njegujemo istraživačko novinarstvo, spajajući stare i neupitne vrijednosti s novim izražajnim sredstvima. U tome smo uspjeli jer ni u jednom trenutku nismo zaboravili što znači ta mala kutija olovnih slova. A ako bismo to na trenutak smetnuli s uma, vi ste bili tu, dragi čitatelji, da nas na to podsjetite.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Goran Gavranović, glavni urednik

Vašim povjerenjem podarili ste nam beskrajnu moć, 24sata danas dopiru gotovo do svakoga građanina Hrvatske, do mnogih u regiji i svijetu. Naš glas čuju svi, zato što je to i vaš glas. Novinarke i novinari, urednice i urednici, dizajneri, fotoreporteri i svi drugi djelatnici 24sata to ne shvaćaju kao moć, nego kao odgovornost. Odgovornost prema istini. Odgovornost prema vama dragi čitatelji. Ne samo da vam kažemo ono što neki žele sakriti, nego i da vas zabavimo, nasmijemo, rastužimo, potaknemo da postavljate pitanja ili da zajedno pomognemo onima u nevolji. I ako smo na nešto ponosni, ponosni smo na to što smo, uz vašu pomoć, promijenili bezbroj sudbina nabolje. Što smo svim tim, naizgled malim, ali golemim, gestama učinili ovo društvo, ovu zemlju, barem malo ljepšim i boljim mjestom. I činit ćemo to i dalje. Novine, portal, video, koje vi dragi čitatelji dobijete, nastaju velikim trudom svih djelatnika 24sata i svatko od njih, ma kako naizgled njegova ili njezina uloga bila mala, utkao je u to beskrajno mnogo znoja, truda i besanih noći. Dopustite mi da budem osoban i da se zahvalim svim novinarkama i novinarima, svim urednicama i urednicima, svim grafičkim dizajnericama i dizajnerima, svim fotoreporterkama i fotoreporterima, svim snimateljicama i snimateljima, svim montažerima i montažerkama, svim djelatnicama i djelatnicima 24sata, onima koji su sad s nama, ali i onima koji su dio karijere proveli s nama, na beskrajnom trudu koji su uložili u tu malu kutiju olovnih slova. Iznimno sam ponosan što imam tu čast raditi s takvim ljudima.

Hvala i svim novinarkama i novinarima drugih medija koji nas svojim radom tjeraju da i mi budemo bolji.

Hvala i vama dragi čitatelji, jer mi smo tu zbog vas.

Biti pošten za nas je glavno mjerilo kvalitete

Piše: Boris Trupčević, direktor i član Uprave

To je to što me zanima! 24sata su postala najčitaniji, najutjecajniji i najvažniji informativni medij u Hrvatskoj upravo zbog svojeg jedinstvenog pristupa koji je simbolički sažet u tom sloganu. Pod njim smo zadnjih 15 godina mijenjali medijsku scenu, ali i Hrvatsku - nabolje. Usredotočili smo se na teme koje zanimaju hrvatske građane i obrađivali ih na zanimljiv način, uvijek vodeći računa da informacije prenosimo jednostavno i razumljivo svakome. Prevodili smo fraze i postupke političara i moćnika tako da razotkrivamo njihove stvarne namjere ili pak da razotkrivamo ispraznost njihovih riječi, prokazujući nečinjenje. Zašto? Zato što ljudi to cijene i prepoznaju. To je to što publika nagrađuje! Zato što mediji ne bi trebali služiti uskom krugu elita i interesnih skupina, nego svim građanima ove zemlje. Zato što ljudi zaslužuju da ih se razumljivo, iskreno i istinito informira, umjesto da se njima manipulira i da im se baca prašina u oči.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Boris Trupčević, direktor i član Uprave

Što veću publiku medij ima, time je veća i njegova moć. Već godinama 24sata imaju najveću publiku, a samim time i najveću medijsku moć. No mi tu moć ne želimo za sebe niti za ikoga drugoga. Doživljavamo je isključivo kao veliku odgovornost prema publici koja nam ju je i dala. Želimo tu moć vratiti publici pažljivo osluškujući poruke koje hrvatski građani žele uputiti političarima, moćnicima i elitama, “istresajući” ih svaki dan njima izravno u lice, bez cenzure i uljepšavanja, tako da i oni jasno čuju što obični ljudi misle i osjećaju. To je to što nas zanima! Zanima nas biti glas naroda, glas slabijih i ranjivih, glas djece i roditelja, glas drugačijih, glas obespravljenih, glas nepotkupljivih i neupitnih stručnjaka, glas konstruktivne kritike, glas žena, glas poduzetnika, glas poreznih obveznika, glas radnika, glas poštenih građana...

Zbog našeg malog novinskog formata i kraćih tekstova, zbog toga što osim informacija o važnim i ozbiljnim temama nudimo mnogo zabave i razonode, zbog naše razigrane prezentacije, slobodnijeg ili direktnijeg izražavanja, često su nas optuživali da smo “obično žutilo”, da smo nekvalitetni i neozbiljni ili pak da potičemo populizam jer rado stanemo na žulj svim političkim skupinama. Naša uloga jest informirati i educirati, ali je također i zabaviti našu publiku. Naša uloga je i pisati o “malim stvarima” u životu, pogotovo kad možemo dati koristan savjet. Za nas kvaliteta medija nije u ozbiljnosti, uštogljenosti ili dugačkim tekstovima i tobože pametnim frazama. Nije ni u tome da nam političari daju ekskluzivne intervjue. Za nas su kvalitetni mediji samo oni koji pošteno rade svoj posao, isključivo za račun svoje publike. Poštenje je za nas glavno mjerilo kvalitete.

Mi vjerujemo u slobodu i inkluzivnost. Uvjereni smo da mediji koji svoj posao rade nepristrano, služeći svim građanima, bez ičijeg utjecaja, jedini mogu osnaživati istinsku demokraciju u kojoj građani svoj glas ne daju samo jednom u nekoliko godina, nego svaki dan posredstvom slobodnih medija. Bez njih nema demokracije. A, svjesni smo, slobode nema bez odgovornosti. U ovih 15 godina pokazali smo da znamo nositi svoj dio odgovornosti u društvu i poštenim novinarstvom činiti ovu zemlju boljom. Jedina snaga koju imamo u toj ulozi je - vaše povjerenje.

