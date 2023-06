Danas sunčano i promjenjivo oblačno, mjestimice i pljuskovi

Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, češći i rasprostranjeniji u unutrašnjosti od sredine dana, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren zapadni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 °C.

U nedjelju mjestimično kiša

U unutrašnjosti promjenjivo uz mjestimičnu kišu, a pljuskovi s grmljavinom vjerojatniji su u drugom dijelu dana, kada lokalno mogu biti i obilniji. Duž obale će prevladavati sunčano, no uz prolazno više oblaka lokalno mogućnost za poneki pljusak.

Foto: DHMZ

Na kopnu će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i zapadnjak, a na sjevernom dijelu bura, popodne u jačanju.

Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 na kopnu te od 25 do 28 °C duž obale.