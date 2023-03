Danas sunčano i toplo. Skliske ceste i radovi usporit će promet

Na Jadranu i uz njega u nedjelju će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u središnjoj i istočnoj unutrašnjosti prijepodne će biti umjereno do pretežno oblačno, a sredinom dana i poslijepodne uz više sunčanih razdoblja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Jaka bura podno Velebita

Vjetar će puhati većinom slab, u Slavoniji mjestimice umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena, još ujutro podno Velebita i jaka bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša temperatura uglavnom će se kretati između 8 i 11, a na Jadranu od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Foto: dhmz.hr

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a povremena usporavanja moguća su na dionicama gdje traju radovi, poručuju u nedjelju iz Hrvatskog autokluba (HAK) te vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog radova na mostu dr. Franje Tuđmana kod Dubrovnika do 18 sati za sav promet zatvorena je DC420 od raskrižja Sustjepan do kružnog toka u Gružu. Obilazak je DC8-ulica Pera Bakića te ostalim gradskim prometnicama.

Utrka i film utjecat će na promet

Povodom biciklističke utrke Istrian Spring Trophies od 9 do 12 sati te od 13,30 do 17,30 vozit će se uz posebnu regulaciju prometa na području Tara (Poreč- Varvari-Vranići- Tar-Labinci-Kukci-Vranići-Tar).

Do 8.ožujka, zbog snimanja filma, promet se tijekom dana povremeno zaustavlja na Jadranskoj magistrali (DC8) na predjelu Sv. Jurja, tunela Lukovo, Donje Klade i na županijskoj cesti ŽC5126 Sv.Juraj- Krasno.

Od 10,30 do 13 sati zbog atletske utrke Holjevka VIII u Zagrebu će biti prekinut promet: Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Mostom slobode, Avenijom Većeslava Holjevca (od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik), Antallovom ulicom (istočnije od „Zagrebačkog velesajma“) i Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana (od Bušićeve ulice do Avenije Većeslava Holjevca).

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na pojedinim cestama u Lici.

