Danas sunčano i toplo, u gorju i u Dalmaciji mogući i pljuskovi

Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka, a uglavnom poslijepodne na istoku, u gorju i u Dalmaciji lokalno pljuskovi i grmljavina, prognoza je DHMZ-a za Hrvatsku za nedjelju.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom ujutro jaka s olujnim udarima, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

Vrijeme sutra

Na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu od sredine dana više oblaka, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na istoku i u Dalmaciji ponegdje izraženije.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno s olujnim udarima, popodne i umjeren sjeverozapadnjak.

Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna na kopnu od 21 do 25, na obali i otocima od 25 do 28 °C