Danas sunčano i vruće, a onda stižu pljuskovi i grmljavina

U utorak će u većini krajeva prevladavat sunčano, osobito duž obale, javlja DHMZ. U unutrašnjosti ponegdje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, rijetko gdje i pljusak praćen grmljavinom, potkraj dana na zapadu moguće jače izražen. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, ujutro pod Velebitom s olujnim udarima, poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 34 °C.

U srijedu će u unutrašnjosti biti promjenljivo i nestabilno. Mjestimice će biti kiše, lokalno i izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito sredinom dana kada može biti i nevremena. Na Jadranu većinom sunčano, a pokoji pljusak je u drugom dijelu dana moguć i gdjegod na obali. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare prolazno jak do olujan. Na moru će slaba do umjerena bura, u Dalmaciji prolazno i sjeverozapadnjak, naglo pojačati, pa će popodne sve češće biti olujnih udara. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na moru od 22 do 27 °C. Najviša dnevna između 28 i 33 °C, u gorju malo niža.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje za Dalmaciju zbog visokih temperatura, a u utorak za veći dio zemlje zbog visokih temperatura i mogućih nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.