Stiže velika promjena vremena: Grmljavina i pljuskovi mijenjaju vrućine, oglasili su upozorenja!

Toplinski val u Hrvatskoj, mnogi će reći napokon, stigao je svojem kraju. Velik dio države već se u petak probudio na ugodnih 20-ak stupnjeva, čak i desetak stupnjeva niže nego što je bilo prethodnih dana. Može se reći da je sjever države 'prodisao', a uskoro će i jug...

Ali kraj toplinskog vala u naše krajeve donosi i grmljavinska nevremena.

Oglašeni meteoalarmi

- Već jutros su pljuskovi ponegdje donijeli osvježenje u središnjim krajevima, a bit će ih lokalno u unutrašnjosti i u nastavku dana. Ipak, pljuskovi s grmljavinom češći i izraženiji sutra, a očekuju se i na sjevernom Jadranu - stoji u objavi DHMZ-a, koji u svojoj prognozi za petak pišu:

- Pretežno sunčano, vruće i ne posve stabilno. Uz lokalno jak razvoj oblaka u unutrašnjosti su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C, u Dalmaciji mjestimice malo viša - stoji u prognozi DHMZ-a za petak.

Foto: DHMZ

Za danas su na području cijele države oglašeni i meteoalarmi. Kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija su pod crvenim upozorenjem, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno, zbog visokih temperatura. Osječka regija je pod narančastim upozorenjem zbog visokih temperatura, dok su zagrebačka, karlovačka i gospićka regija pod narančastim upozorenjem zbog visokih temperatura i grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

A na nadolazeće nevrijeme upozoravaju i Slovenci.

- Nevremena će biti učestalija noću i do subotnjeg jutra će se proširiti na većinu Slavonije. Bit će jačih pljuskova, oglašeno je narančasto upozorenje. Može doći do poplava - upozorava Agencija Republike Slovenije za okoliš.

Prognoza za subotu

U subotu će kiša zahvatiti većinu Hrvatske...

- U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ali u njenoj unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje duž obale sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28. Najviša dnevna uglavnom od 24 do 29, na Jadranu između 31 na sjeveru do 36 na jugu - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu.

Foto: DHMZ

Za subotu je za kninsku i dubrovačku regiju upaljen narančasti meteoalarm zbog visokih temperatura, u riječkoj i splitskoj regiji zbog visokih temperatura i grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

Žuti meteoalarm, koji označava da je vrijeme potencijalno opasno, zbog grmljavinskih nevremena i visokih temperatura, na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju...

