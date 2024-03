Danas u nekoliko gradova prosvjedi lijeve oporbe. Propali pregovori SDP-a i Možemo!

PROPALI PREGOVORI

Propali su pregovori između stranaka SDP i Možemo!, potvrdili su to danas prestavnici obiju političkih opcija. Sandra Benčić sazvala je konferenciju za novinare na kojoj je potvrdila kako ništa od dogovora s SDP-om, ali je naglasila kako su pregovori bili korektni.

- Nakon što smo dobili istraživanje, iznijeli smo ponudu u pregovorima. Ponuda je bila temeljem činjenice da u sve 4 izborne jedinice imamo mandat, u jednoj možda malo manje vjerojatan. U dvije od te četiri izborne jedinice nosimo više od jednog mandata. Naš minimalni zahtjev je bio ono što u pregovore donosimo - 4 mandata u 4 izborne jedinice. Do tog dogovora nije došlo, no pregovori su bili korektni. Zaključak da je bolje da izađemo u dva bloka prihvaćen i od strane SDP-a i to neće utjecati na našu suradnju u smislu postizborne suradnje - kazala je Benčić.

Isto je kasnije novinarima potvrdio i Arsen Bauk iz SDP-a.

- Očekujemo da ćemo tako bolje postići rezultat i skinuti HDZ s vlasti - rekao je Bauk na kratkoj konferenciji.

