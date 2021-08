Jedini način je da je netko iznese. Punih 25 godina Danijela ima dijagnozu multiple skleroze, i posljednjih pet godina bolest je uznapredovala i prikovala je za kolica. A čim izađe iz stana na stubište, Danijela pred sobom ima nesavladivu prepreku – red stuba koje ne može preći. Do prije godinu dana radila je u jednoj velikoj telekomunikacijskoj tvrtki, no zdravstveni problemi uzeli su danak i bila je prisiljena otići u invalidsku mirovinu.

Na posao je do mirovine odlazila tako što je taksist iz kvarta svaki dan dolazio po nju, prenio je na ramenima do taksija, i vozio gdje je trebalo. Na taj je način obavljala sve što je trebalo u vanjskom svijetu.

No ne može ni to trajati dovijeka, i Danijeli treba trajno rješenje, a to bi bila specijalizirana rampa, odnosno lift koji bi se montirao na njezin balkon, i spuštao je pred zgradu, otkuda bi se sama dalje mogla kretati u kolicima. S obzirom da nema lifta, Danijela već dulje vrijeme ne izlazi iz stana, osim ako po nju ne dođe sanitetski prijevoz kada ide liječniku. Hranu joj donosi osobna asistentica, koja joj pomaže pri kuhanju, čišćenju i održavanju higijene, kao i patronažna sestra.

No cijena lifta je 200 tisuća kuna, a u ovom trenutku Danijela ima polovinu tog iznosa, koji je prikupljen zahvaljujući dobrim ljudima. No pomoć joj treba da prikupi cijeli iznos. To je jedino rješenje za nju jer je posve sama. Inače je iz Vinkovaca, a u Zagrebu mora živjeti radi specijalista koji kontroliraju njezinu bolesti i terapija. U Vinkovcima ima roditelje, no oboje su prešli osamdesetu i uz najbolju volju ne mogu skrbiti o kćerki.

- Imala sam dvadeset i dvije godine kada sam dobila dijagnozu. U toj dobi bila sam puna životnih planova, taman sam se zaposlila i htjela uz rad i studirati, putovati. Planirala sam se udati i imati djecu. A onda je sve nestalo u trenutku – prisjeća se Danijela koja je 2004. godine zbog ljubavi život u Vinkovcima zamijenila Zagrebom.

Došla je zbog tadašnjeg dečka, no četiri godine kasnije on ju je ostavio. Razlog je bila njezina bolest. Tako je u Zagreb došla zbog ljubavi, a ostala zbog multiple skleroze koja se s vremenom progresivno pogoršava te zahtijeva redovite kontrole, liječnike specijaliste i stalnu rehabilitaciju. Sve ove godine, iako je bila sama, a bolest je napredovala, Danijela se nije žalila, nije nikoga moljakala za pomoć.

Radila je i živjela od svoje plaće, sama se uzdržavala. No s obzirom da je sada prikovana za kolica, specijalizirani lift-rampa joj je nužan, jer to bi bio jedini njezin izlaz u vanjski svijet. Stoga svi koji žele pomoći da ova hrabra žena živi kvalitetnije i lakše te da sakupi još 100 tisuća kuna, koliko joj je potrebno, novac mogu uplatiti na račun u Addiko banci, IBAN: HR4625000093207206262. Za plaćanje iz inozemstva SWIFT/BIC CODE je HAABHR22. U opis plaćanja obavezno treba staviti "DONACIJA ZA RAMPU".