Danima tražili monstruma: Ubio je suprugu i sina golim rukama pa pobjegao pred policajcima

Danima su policajci u susjednoj BiH tragali za Emirom Selimovićom, monstrumom koji je rukama ugušio suprugu Inelu (37) i njihovog trinaestogodišnjeg sina u Kalesiji, kod Tuzle. Pronašli su ga živog u ponedjeljak u selu Gornja Mravica kod Prnjavora i uhitili.

Pokušao im je pobjeći, no nije uspio. Uhićen je nakon četiri dana intenzivne potrage u kojoj su sudjelovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za organizirani i teški kriminalitet, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave za policijsku podršku i pripadnici Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Beživotna tijela žene i dječaka pronašla je policija prošle srijede navečer kad je provalila u stan u Kalesiji nakon informacije članova obitelji i prijatelja da se Inela i njezin sin ne javljaju na telefonske pozive. Brzo su utvrdili da je ubojstva najvjerojatnije počinio njihov suprug i otac Emir Selimović, a nalaz obdukcije pokazao je da ih je zadavio rukama.

Foto: MUP RS

- Bila je to divna obitelj, nikad nismo čuli da imaju nekih problema. Jutros sam čula da su ubijeni. Vjerujte, ne mogu sebi doći. Moja susjeda bila je predivna žena, mila i komunikativna. Ni za susjeda nikad nisam čula da je nešto loše učinio. To na koji način su ubijeni je strašno. Ubiti ljudsko biće je strašno. Ako nisu mogli dalje zajedno, mogli su se razići, nije trebao to učiniti, posebno ubiti svoje dijete - rekla je Mina Rahmanović, a njena mlađa susjeda, koja je željele ostati anonimna, rekla je kako ima informaciju da je ubijena nekoliko puta zvala policiju jer je navodno imala problema sa suprugom.

Šokirani su bili i djelatnici trgovine u kojoj je ubijena ranije radila.

- Inela je radila kod nas u hipermarketu prije dvije ili malo više godina. Vrlo sam ih sve dobro poznavala, kao i sve naše kupce. Bili su to dobri ljudi, a njihov sin jedinac bio je dijete za poželjeti. On je bio učenik sedmog razreda osnovne škole, sportaš, nogometaš, mislim da je bio golman u lokalnom nogometnom klubu. Uvijek bi se javio, pozdravio, pitao bi me kako sam... Jadno dijete. Inela je bila neko vrijeme politički angažirana, ali nije nešto posebno napredovala. Radila je u pekarnici u Prnjavoru, mjestu na ulazu u Kalesiju - rekla je Nasiha Pezić, trgovkinja u Piemonteu.

Tragedija je pogodila i Ineline kolegice s posla.

- Mi smo u tuzi, ona je danas trebala doći na posao, a umjesto da vidimo njen prelijepi osmijeh, stigla nam je strašna vijest. Toliko nam je žao da ne znam kako danas funkcioniramo. U biti još ne možemo vjerovati da se to zaista dogodilo - kazale su nam uplakane djelatnice, radne kolegice nesretne Inele u Pekarnici Lejla.

Prema riječima susjeda, bračni par bio je u postupku razvoda, ali budući da su imali zajednički stan, živjeli su u njemu do okončanja rastave.

Policajci MUP-a RS i inspektori i istražitelji MUP-a i Tužiteljstva Tuzlanskog kantona u četvrtak kasno poslijepodne pronašli su automobil Škodu Fabiju kojom je iz Kalesije pobjegao ESelimović. Automobil koji je bio u vlasništvu njegove supruge pronašli su na lokaciji jezera Drenova kod Prnjavora u RS-u, javili su BiH mediji.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Automobil je bio prazan, a vjerovalo se da je krenuo prema Prnjavoru gdje mu živi majka.

Za bjeguncem su tragali i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS, odnosno ronilački timovi koje su angažirali na pretrazi jezera Drenova jer su sumnjali da je počinio samoubojstvo.

- Na ovoj lokaciji su sinoć pronađeni posljednji tragovi odbjeglog, zbog čega postoji mogućnost da je izvršio samoubojstva skokom u jezero. Istovremeno, policijski službenici MUP-a Republike Srpske poduzimaju niz drugih mjera i radnji na širem području Banjalučke regije, temeljem saznanja i dojava o mogućem kretanju ovog lica, a koje nije potvrđeno - rekla je Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS.

Mještani Mravice, naseljenog mjesta u sastavu općine Prnjavor, sa strahom i nestrpljenjem čekali su vijest da je Selimović pronađen.

- Nije svejedno. Stalno se čuje policija, helikopter i ovdje ima dosta nas, ljudi koji smo stari i sami i nikako nije svejedno znati da se ubojica možda kreće negdje ovuda. Policija ide putem i ulicama, ali neće ga tu naći. On ide kroz šumu sigurno, neće ići putem, tako da moraju malo tražiti po šumama i da nas sačuvaju, zato što je ovo baš strašna situacija - ispričala je jedna mještanka iz Mravice.

- Nikad nam nije bilo nešto ovakvo. Ovo je mirno mjesto. Bojimo se, rekla sam kćerki da ne dolazi kod mene ovih dana, može je monstrum presresti na ulici. Bojimo se, pratimo stalno vijesti, čekamo informaciju da je pronađen. Strahujemo da će nam možda doći na vrata. Monstrum koji je ubio ženu i dijete može bilo kome od nas nešto da uradi - dodala je ona.

U Kalesiji je, zbog tragične smrti Inele i njenog sina, u subotu proglašen Dan žalosti.