'Čekali smo da Inela dođe na posao, veselili se njenom osmijehu. I dječak je bio divan'

Kalesija, malo mjesto pokraj Tuzle (BiH) u četvrtak ujutro potresla je strašna tragedija. U stanu stambene zgrade u kojoj se nalazi Hipermarket Piemonte pronađeni su mrtvi žena (37) i njen sin (13). Policija iz Kalesije u prvom dijelu očevida osumnjičila je za dvostruko ubojstvo supruga nesretne žene i dječakova oca.

- Bila je to divna obitelj, nikad nismo čuli da imaju nekih problema. Jutros sam čula da su ubijeni. Vjerujte, ne mogu sebi doći. Moja susjeda bila je predivna žena, mila i komunikativna. Ni za susjeda nikad nisam čula da je nešto loše učinio. To na koji način su ubijeni je strašno. Ubiti ljudsko biće je strašno. Ako nisu mogli dalje zajedno, mogli su se razići, nije trebao to učiniti, posebno ubiti svoje dijete - rekla je Mina Rahmanović, a njena mlađa susjeda, koja je željele ostati anonimna, rekla je kako ima informaciju da je ubijena nekoliko puta zvala policiju jer je navodno imala problema sa suprugom.

U zgradi u kojoj se nalazi Hipermarket Piemonte stanari su uznemireni. Da se nešto strašno dogodilo, zaključili su čim su u četvrtak ujutro vidjeli kraj ulaza u kojem se nalazio stan supružnika policijski automobil i policijsku vrpcu. Dežurni tužitelj i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su sinoć očevid u obiteljskom stanu u Kalesiji u kojem su u večernjim satima pronađena dva beživotna tijela. Emir Selimović, osumnjičen za dvostruko ubojstvo, pobjegao je. Žena i njezin sin vjerojatno su zadavljeni. Danas će narediti obdukciju tijela preminulih kako bi se utvrdili točni uzroci smrti.

- Inela je radila kod nas u hipermarketu prije dvije ili malo više godina. Vrlo sam ih sve dobro poznavala, kao i sve naše kupce. Bili su to dobri ljudi, a njihov sin jedinac bio je dijete za poželjeti. On je bio učenik sedmog razreda osnovne škole, sportaš, nogometaš, mislim da je bio golman u lokalnom nogometnom klubu. Uvijek bi se javio, pozdravio, pitao bi me kako sam... Jadno dijete. Inela je bila neko vrijeme politički angažirana, ali nije nešto posebno napredovala. Radila je u pekarnici u Prnjavoru, mjestu na ulazu u Kalesiju - rekla je Nasiha Pezić, trgovkinja u Piemonteu.

- Mi smo u tuzi, ona je danas trebala doći na posao, a umjesto da vidimo njen prelijepi osmijeh, stigla nam je strašna vijest. Toliko nam je žao da ne znam kako danas funkcioniramo. U biti još ne možemo vjerovati da se to zaista dogodilo - kazale su nam uplakane djelatnice, radne kolegice nesretne Inele u Pekarnici Lejla.

Prema riječima susjeda, bračni par bio je u postupku razvoda, ali budući da su imali zajednički stan, živjeli su u njemu do okončanja rastave. Muškarac osumnjičen za ubojstvo još nije pronađen, policija intenzivno pretražuje sva mjesta na kojima bi se mogao sakriti. Kontroliraju se svi granični prijelazi prema Hrvatskoj i Srbiji. Unatoč tome što se čini da Kalesija živi uobičajeno, kao prije tragičnog događaja, ipak se u razgovoru s mještanima dobiva dojam da je strašni događaj sve šokirao.

- Ne znam što je to ušlo među ljude. Muškarci sve češće ubijaju partnerice, još se nije zaboravila Nizama, koju je ubio suprug u Gradačcu, u međuvremenu je još žena ubijeno, time bi se netko trebao ozbiljno pozabaviti - rekla je jedna žena te dodala kako je poznavala ubijenu.

- Bila je vrlo mila i draga, komunikativna, uvijek bi našla vremena za razgovor. Koliko sam čula, i njen je suprug bio omiljen među poznanicima, navodno je radio u nekom skladištu trgovačkog poduzeća. Voljeli su to dijete, pazili su na njega kao na oko u glavi, ne znam što može biti u čovjeku da se odluči na takav potez - rekla nam je uplakana žena.

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, piše Večernji, locirala je Selimovića u četvrtak. Otkriven je na području Republike Srpske. Pronađeno je i vozilo u kojem je pobjegao. Ubojica navodno ima majku u Republici Srpskoj. Kako piše portal klix.ba, Selimović je snimljen u Škodi na naplatnim kućicama na autocesti "9. januar". S autoceste je sišao i odvezao se prema regionalnoj cesti Prnjavor - Čelinac. Prema posljednjim informacijama koje su za klix.ba potvrđene iz Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskoga kantona, Selimovićev mobilni telefon lociran je na području Prnjavora.