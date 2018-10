Danko Končar: Čak i da Uljanik propadne, opet će biti Uljanik

Nije baš put pravolinijski, ali sigurno je da je održivost brodogradnje u Puli, u Uljaniku moguća. Da Uljanik i bankrotira, i nakon Uljanika će biti Uljanik, rekao je Danko Končar u Nedjeljom u 2.

U Uljaniku vidi veliki izazov.

- Što je veći izazov, ja sam zainteresiraniji. Postoji jedna determinacija da se dokaže da Uljanik može opstati. Da li ćemo to raditi mi ili ćemo samo pomagati, to nije bitno. Uljanik je dio veće priče, hrvatske brodogradnje i europske brodogradnje - kazao je i dodao da do održive brodogradnje možemo doći samo smanjenjem troškova proizvodnje.

Misli da država treba riješiti financiranje brodogradnje.

- Postoje neki mehanizmi HBOR-a, ali ih treba razviti da postanu nešto što je institucionalno. Europska komisija odbila je prethodni plan restrukturiranja. Njihov uvjet je da privatni sektor mora dati više novca, a Vlada manje - objasnio je.

