Ministar: Novi plan za Uljanik uskoro ćemo slati u Bruxelles

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat danas je izjavio da bi izmijenjeni odnosno gotovo novi program restrukturiranja Uljanika krajem ovog ili početkom idućeg tjedna šalje u Bruxelles, a prvi odgovor očekuje za oko dva tjedna.

- Imamo od Uljanik grupe odgovore na sva pitanja koja je Europska komisija tražila. Imamo dorađeni i, usudit ću se reći, novi program restrukturiranja, koji u ovom trenutku obuhvaća brodogradilište u Puli i bude li sve korektno i ispoštovano temeljem naših zadnjih sastanaka i dogovora, nakon nekoliko dana kratke analize zajedničkim snagama nas i kolega iz financija, mislim da je dokument spreman za slanje opet u Bruxelles - rekao je Horvat novinarima nakon sastanka s predstavnicima sindikata iz Uljanika.

Nacrt programa restrukturiranja u srpnju je poslan na odobrenje u Europsku komisiju, a Komisija je na taj plan reagirala sa 75 primjedbi. Od Uprave Uljanika Ministarstvo gospodarstva zatražilo da svoj prijedlog restrukturiranja uskladi sa zahtjevima Komisije.

Izmijenjeni odnosno novi plan restrukturiranja bit će posla u Bruxelles krajem ovog ili početkom idućeg tjedna.

Reakciju iz Bruxellesa očekuje u roku od dva tjedna

- Da li u petak ili ponedjeljak nemojte me držati za riječ - rekao je Horvat.

Upitan može li se očekivati da će ovaj put odgovor Komisije na predloženi plan restrukturiranja biti brži, podsjetio je da je prvi model restrukturiranja poslan u Bruxelles 13. srpnja te da su tada bili svjesni činjenice da nastupa doba godišnjih odmora.

"Smatram da smo relativno brzo dobili odgovor. Očekujem da se, uz puni angažman i komunikaciju kolega iz Ministarstva gospodarstva, u sljedeća dva tjedna od trenutka slanja dobijemo određenu reakciju iz Bruxellesa - rekao je.

Tko je strateški partner?

Na pitanje novinara tko je strateški partner u najnovijem dokumentu, odgovorio je kako ne prejudicira strateško partnerstvo kao ni da se miješao u njegov izbor.

- Strateški partner u ovom trenutku od strane Uprave odabrani (Danko) Končar još je uvijek u tom komadu papira. Da li će se on u ovakvom modalitetu složiti s predloženim konceptom ili ne, to ćemo vidjeti - naglasio je ministar dodavši da je poznato da se strateški partner može i zamijeniti.

Odgovarajući je li otvoren put za izdvajanje 3. maja, Horvat je ponovio da je jučer prvi put počeo komunicirati da koncept restrukturiranja ne treba biti kompletna grupa.

Država se neće suzdržati od uplate

- Svjesni smo činjenice da smo restrukturiranje u 3. maju završili s 31. prosincem 2017. i na njega predmetni program niti ne smijemo primijeniti. On će biti isključivo vezan uz restrukturiranje brodogradilišta u Puli, dakle brodogradilišta Uljanik, a u ovom trenutku da li pojedinačno za svako brodogradilište ili za cijelu grupu, jesmo u fazi traganja za jednim konkretnim potencijalnim partnerom koji je spreman investirati ne u bilo kakav drugi biznis već u opstojnost brodogradnje, koji je spreman svojim uključenjem i transferom i tehnologije i znanja nastaviti kontinuitet izgradnje brodova i u Rijeci i u Puli - rekao je.

Na upit o mogućnosti da se plaće radnicima Uljanika isplate, a da se država suzdrži od uplate doprinosa, ministar gospodarstva objašnjava da se država neće suzdržati od doprinosa.

- Neće se država moći bilo čega suzdržati, dakle opterećenje na plaću će se morati platiti, prije ili poslije. No, informacija od Uprave Uljanik grupe je da dio neto plaće Uprava ima osigurano, za dijelom traga, a da li će se u istom trenutku kada će se isplaćivat neto platiti ukupna bruto plaća to ćemo vidjeti kroz nekoliko dana - rekao je.

Što s plaćama?

Na pitanje novinara može li brodogradilište, kada su u pitanju plaće i obrtna sredstva, dočekati strateškog partnera i donošenje dugoročnog plana, Horvat je podsjetio da je 22. siječnja država dala jamstvo kojim se ishodio kredit koji je trebao, uz verifikaciju Uprave, iznjedriti kvalitetnog strateškog partnera.

Kaže da ne zna zašto se to do sada nije napravilo i je li u ovom trenutku partner koji je odabran svjestan visine obveze kojom se mora uključiti u financiranje restrukturiranja.

- To u ovom trenutku kao verifikacija nije na strani države već na strani Uprave. Ako oni i dalje inzistiraju na partnerstvu s Končarom, ja u ovom trenutku to partnerstvo niti mogu niti mislim raskidati - poručio je Horvat.

No, kako je naglasio, činjenica je da smo vrlo blizu situacije kada će gospodin Končar svojom uplatom morati dokazivati je li vjerodostojan partner.

Na upit tko će nadoknaditi razliku ako se udio države u restrukturiranju Uljanika smanji sa 60 na 50 posto, Horvat je odgovorio da to samo znači da je jedan dio brodova, koji su već i bili planirani za otkazivanje, i otkazan i izvan programa restrukturiranja.

To, dodaje, znači da je bruto iznos samog programa manji, ali s obzirom na raspodjelu obveze, koja je sada 50:50, neznatno je veća participacija strateškog partnera i samog trgovačkog društva koje ulazi u restrukturiranje.

- To znači da se pritisak na potencijalnog strateškog partnera niti novim programom nije anulirao niti smanjio - kazao je Horvat.

Na pitanje vjeruje li u opstanak Uljanika i 3. maja, Horvat je kazao da u suprotnom ne bi niti izdavali državna jamstva za potrebite kredite niti bi se aktivno uključili u traženje strateškog partnera.

- Ono što nama jest želja da strateško partnerstvo bude zasnovano ne samo uplatom gotovog novca već i transferom znanja i tehnologije, kako bismo jednog dana i u Puli i u Rijeci mogli pravovremeno isporučivati brodove - sofisticirane i više dodane vrijednosti - poručio je Horvat.

Trebalo bi se, dodaje, odmaknuti od proizvodnje barži ili nekih drugih plovila koja u ovom trenutku zapošljavaju radnu snagu, ali ne donose potrebiti prihod za opstojnost brodogradilišta.

Stožer za obranu Uljanika: Nismo prezadovoljni, ali budućnost postoji

Samir Hadžić, član Stožera za obranu Uljanika, ocijenio je u srijedu nakon sastanka sindikalaca s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom da budućnost za brodogradilišta Uljanik i 3.maj ipak postoji, a za problem plaća se nada da će biti riješen u idućim danima.

"Brodogradilište 3.maj ide kao dvojni subjekt, slažemo se s time dokle god nije na štetu bilo koga, pa i Uljanika. Za Uljanik postoje druga rješenja na kojima se rade, Danko Končar nije jedino rješenje", rekao je Hadžić novinarima.

"Budućnost, osim one koju su nam do sada prikazivali, postoji, priključujem se pozivu da Uprava odstupi. Do sada su nas farbali, mislim da je prešlo sve granice i da je dosta", poručio je Hadžić.

U vezi plaća za rujan Hadžić je napomenuo kako je na sastanku najavljena mogućnost da će se pronaći model za isplatu plaća, ali ga još nemaju.

"Neka bude svima jasno, plaće još nisu riješene, hoće li biti ćuti ćemo kroz sljedeće dane", zaključio je Hadžić.

Objasnio je kako su razgovori o ne-otkazivanju brodova koji su u izgradnji, te razgovori s budućim brodovlasnicima o novim narudžbama "tek u povojima", no budućnost za Uljanik i 3.maj ipak postoji.

"To je sukus ili bit koju smo čuli danas od ministra, nismo prezadovoljni, ali smo zadovoljniji nego kada smo došli", ustvrdio je Hadžić.