Dario Hrebak: 'Možemo! sa zelenom javnom nabavom kasni za Bjelovarom pet godina'

"Prije pet godina ujedinili smo naše poljoprivrednike, a to nije bilo lako. Obilazili smo brojne institucije, ishodili brojne dozvole jer u Hrvatskoj je papirologija ogromna. Proizvodi naših poljoprivrednika su zdravi i domaći, a najbolji način kako možemo pomoći našim poljoprivrednicima jest da im stvorimo tržište. Prije pet godina smo ih ujedinili i danas naši poljoprivrednici u škole i vrtiće na području grada, ali i šire dostavljaju svoje domaće povrće i voće”, istaknuo je Hrebak na konferenciji za novinare u stakleniku obitelji Krce na Lepircu pored Bjelovara.

Dodao je da u centru Bjelovara postoji i prodajni prostor lokalnih poljoprivrednika, Poljoprivredne zadruge „Bilogorska košara” gdje bjelovarski poljoprivrednici prodaju svoje domaće proizvode.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić (HSLS) spomenuo je i da ta poljoprivredna zadruga više ne dostavlja svoje proizvode samo na području Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, nego u više od 25 škola, pa čak i u Zagrebačku županije.

„Stvorili smo jednu lijepu priču prije pet godina koja je odlična i koja funkcionira. Sada u kampanji možemo svašta čuti pa tako da stranka Možemo! kaže da prva u Hrvatskoj pokreće upravo ovo što smo mi pokrenuli prije pet godina. I da oni sada kreću to raditi na razini Grada Zagreba. Ako hoće vidjeti kako to funkcionira, neka dođu u Bjelovar, pitaju nas za savjet i neka to onda stvarno implementiraju u gradu Zagrebu”, poručio je Hrebak.