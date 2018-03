Darko Milinović: 'Vrh stranke radi neviđenu represiju na nas!'

U HDZ-ovoj unutarstranačkoj raspravi oko Istanbulske konvencije pomalo nezapaženo je prošla odluka HDZ-ova povjerenika za Ličko-senjsku županiju da raspusti gradsku organizaciju Gospića. Nekić je imenovao vrh stranke nakon što je lički župan i član predsjedništva HDZ-a Darko Milinović digao pobunu jer nije po njegovu izboru imenovana ravnateljica Plitvičkih jezera.

Nekić je postao povjerenik županijske organizacije, a sada je, tri dana prije zadnjeg roka za predaju kandidatura za čelnika gospićkog HDZ-a, raspustio organizaciju i odgodio izbore najviše za pola godine

Darko Milinović čiji kandidat Petar Radošević skupio više od 500 potpisa za predsjednika gospićkog HDZ-a ne sumnja da je to i udar na njega.

- Povjerenik Nekić radi neviđenu represiju. Pitao sam predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića stoji li on iza te odluke kao što tvrdi Nekić, a Plenković je rekao da on ne odlučuje o tome. Unatoč toj izjavi, ne vjerujem da bi Nekić to učinio bez njegova znanja. Zamolio sam Plenkovića da ne radi zlu krv i podjele, ali očito se festival demokracije pretvorio u represiju. Znali su da bi Petar Radošević pobijedio, uplašili su se poraza - otvoreno kaže Milinović.

Nije tajna da vrh stranke i Milinović nisu više u dobrim odnosima, a HDZ-u se ovim potezom otvorilo opet žarište u Lici. I to u osjetljivom trenutku kada je stranka podijeljena oko Istanbulske konvencije.

Milinović je osim toga jedan od onih šestero koji sinoć na Predsjedništvu nisu podržali ratifikaciju Konvencije. Usred Predsjedništva, Milinović je dobio poruku da mu je glavna organizacija raspuštena i nije skrivao ljutnju.

Iako još nema potvrde, na izborima za čelnika županijskog HDZ-a, sigurno će se opet kandidirati i Darko Milinović koji unatoč svemu ima potporu lokalnih HDZ-ovaca. Ako vrh HDZ-a to pokuša spriječiti, prijeti još veći raskol.

Milinović je župan u jednoj od utvrda HDZ-a i tu funkciju mu nitko ne može oduzeti. Ako ode iz stranke, sa sobom može povući i veliki broj članova, te poljuljati dominaciju stranke.

HDZ je već izgubio Požeško-slavonsku županiju koju vodi Alojz Tomašević. Tomašević je izbačen iz stranke zbog nasilja u obitelji, ali ne mogu ga maknuti s mjesta župana zbog zakonskih odredbi.