Samohranoj majci darovao drva za zimu: 'Dječji osmijeh je sve'

U razgovoru sam doznao kako ponekad, kad poplaća sve račune, ima dana kad joj djeca nemaju što jesti. Steglo me je oko srca i prisjetio sam se dana kad sam i ja proživljavao teške dane i živio na ulici, rekao je Marinko Vuletić iz okolice Rijeke.

'Pitala me što je najeftinije'

Prepričao je tako razgovor sa samohranom majkom troje djece koja je vidjela oglas da Marinko prodaje drva. Pitala ga je, tvrdi, što je najjeftinije što joj može ponuditi budući da živi s djecom i majkom od samo 3000 kuna mjesečno.

Marinko joj je odlučio darovati dva metra drva.

- Osjećao sam se ispunjeno kad sam na licu njene djece vidio zadovoljstvo i osmijeh. To me potaknulo da od svojih primanja izdvojim za pomoć za još tri obitelji te sam to objavio u riječkoj grupi na Facebooku, gdje sam pozvao potrebite ljude da mi se jave.

Tad je krenula lavina novčanih donacija sa svih strana, iz naše i ostalih europskih zemalja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'I meni su, kao mladiću, pomogli'

- Ljudi su dali novac da se pomogne još više potrebitih obitelji. Ni u jednom trenutku nisam pomislio da će sve krenuti tim putem niti mi je bila namjera javno se eksponirati, ali mi je neizmjerno drago što sam na ovaj način nekako mogao uzvratiti pomoć koju sam i ja nekoć primio od ljudi koji su meni, kao mladiću, pomogli da stanem na noge.

Osjećaj je izvanredan, dobro se stvarno dobrim vraća i sretan sam što sam sad ja u mogućnosti pomoći drugima koliko mogu - kaže nam Marinko, koji je i sam imao teško i nezavidno djetinjstvo.

Od donacija se uspjelo prikupiti još 20 metara drva, koja će biti podijeljena još deset potrebitih obitelji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U pronalasku tih obitelji pomogla mu je Jasna Vrhovac iz grupe Pomozimo - riječka građanska inicijativa.

Sa svoje dvije kolegice, Jasnom i Gogom, već je organizirala mnogobrojne dobrotvorne akcije, poput onih za prikupljanje pomoći trećemajcima, pomoći za samohrane majke, pomoći pri sterilizaciji mačaka i niz drugih.

- Nama ova drva znače sve. Penzija jedva da pokrije režije i hranu, a zima je gadna i surova. Svake godine pred zimu uhvati nas panika i kane pokoja suza pred surovom sudbinom, ali ove ne. Hvala im od srca - zahvalni su penzioneri Stanislav Filipović i Kazimir Nasić, koji se inače griju sakupljajući stari namještaj, daske, police ili cjepkajući i sakupljajući suhe grane oko kuće.

Zahvaljujući dobrotvorima Marinku i Jasni, ova će se dobrotvorna akcija, zaključuju, nastaviti i iduće godine.

