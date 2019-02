Daruvarac: Neću bježati nigdje. Žrtva razmišlja da ode iz Zadra

Nemam ništa za reći, neću bježati, čekat ću pravomoćnu presudu, rekao je kratko Darko Kovačević novinarima po izlasku iz zatvora.

Hoćete li ostati u Hrvatskoj?

Hoću, ostat ću.

Nećete bježati hrvatskim institucijama?

Ne želim komentirati to.

Rečenicu barem?

Rekao sam, neću bježati i to je to. To mogu reći.

Kako se osjećate?

Nikako.

Na izlasku iz pritvora gotovo je promašio taksi koji ga je čekao pa se morao vraćati.

Daruvarac se neće moći približiti svojoj bivšoj djevojci koju je brutalno napao i uspostaviti kontakt s njom. Nepravomoćno je osuđen za nanošenje teških fizičkih ozljeda.

Obitelj razmišlja da ode iu Zadra

Odvjetnik pretučene 18-godišnjakinje Milan Petričić rekao je njegova klijentica i njezina majka zbog straha razmišljaju o odlasku iz Zadra.

- One imaju zaštitu policijsku i imat će je dok traje postupak. Subjektivan osjećaj straha je ovdje opravdan i razumljiv. Mehanizmi zaštite ne postoje - rekao je.

- Mediji su napravili dobar posao jer su senzibilizirali prava žrtve. to je značajan iskorak jer praćenje ovakvog postupka neće utjecati samo na brzinu postupka ovog optuženika nego i za brojne druge slučajeve za koje će ta pravila vrijediti. Usput su mediji otkrili nešto što nije tajna u pravosudnim krugovima, a to je da ovakve predmete nije moguće završiti u šest ili sedam mjeseci. To su zakonska pravila. Zašto su takva, drugo je pitanje, ali očito se deklarirana nulta stopa tolerancije nasilja ne slaže sa zakonskim rješenjima. To je tako i tu za sad nema pomoći - pojasnio je odvjetnik i dodao:

- Bojim se da je ova odluka prvostupanjskog suda u skladu sa zakonom

Inače, Daruvarac je došao kući i ispred njegove kuće je policijsko vozilo. Navodno je policiju zbog novinara pozvala Daruvarčeva obitelj.

Sud je Kovačeviću mogao izreći mjere opreza

Odluku suda da ne odobri novi zahtjev Općinskog državnog odvjetništva za izricanje mjera opreza Darku Kovačeviću Daruvarcu za N1 komentirala je i profesorica kaznenog prava Zlata Đurđević.

- Mjere opreza su samostalne mjere za osiguranje prisutnosti okrivljenika na kaznenom postupku. Najčešće su kao zamjena za istražni zatvor, ali postoje brojni slučajevi kada se izriču neovisno. Sud je ovisno o činjenicama koje je utvrdio, ali s obzirom na zakonske propise, mogao izreći mjere. Zakon kaže da se one mogu izreći nakon isteka trajanja istražnog zatvora, do pravomoćnosti. Imate izričitu zakonsku odredbu koja kaže da mjere opreza traju do pravomoćnosti presude neovisno o trajanju istražnog zatvora - pojasnila je Đurđević.