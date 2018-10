Daruvarska policija u dva dana otkrila dvije farme marihuane

Daruvarski su policajci u samo dva dana otkrili dva polja na kojima se nelegalno uzgajala marihuana, priopćeno je u srijedu na konferenciji za novinare u Policijskoj postaji u Daruvaru. U petak i ponedjeljak imali su „berbu“ u kojoj je posjećeno čak 28 kilograma marihuane, čije su pojedine stabljike dosezale visini od čak 3,5 metra.

Protiv uzgajivača starih 35 i 37 godina, a koji nisu međusobno povezani policija je podnijela kaznene prijave, a oduzeta droga bit će proslijeđena u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ u Zagrebu.

- To je rezultat kontinuiranog rada, jer smo „snimili“ da je u zadnje vrijeme više droge u opticaju i tako smo došli do dvojice koji su uzgajali marihuanu koju smo vam danas pokazali – rekao je, Dalibor Čajsa, načelnik, Policijske postaje Čazma. Dobrim rezultatima na prigodnoj presici pohvalio se i njegov kolega, Mirko Cindrić, iz Čazme, gdje su također ušli u trag ne samo konzumentima nego i onima koji ih snabdijevaju. O radu na kaznenim djelima „Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama“ na području Pu bjelovarsko – bilogorske govorio je Abel Car, načelnik odjela krim. krim policije koje je kazao kako je područje Bjelovarsko bilogorske županije po broju konzumenata i ovisnika pri dnu u Hrvatskoj.

- No zabrinjava nas što se dobna granica maloljetnih konzumenata opasno spušta. Do prije godinu dana droge su počeli konzumirati sa 16, a sada smo uočili da to rade djeca s navršenih 14 godina. Kako bi se suzbila ta pošast moraju se angažirati svi u društvu, a prvenstveno roditelji – naglasio je Car.