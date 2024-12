'David Rivkin je obećao da će srušiti nadležnost Haaga za Oluju. Obećanje nije ispunio'

Američki odvjetnik David Rivkin, koji je zastupao Republiku Hrvatsku pred Međunarodnim sudom u Haagu, umro je u petak u 68. godini života. Vijest je objavio novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nazvavši ga "superzvijezdom" među odvjetnicima.

- Bio je odličan odvjetnik, intelektualac i moj branitelj - napisao je Trump u poruci sućuti Rivkinovoj ženi Diani. Dodao je da je riječ o velikom gubitku. Trump je poslao poruke sućuti hrvatskim odvjetnicima i političarima za koje je poznato da su surađivali s Rivkinom, inače rođenom u Rusiji.

Prema ugovoru koji je nekadašnja HDZ-ova vlada sklopila s Rivkinom 24. travnja 1997., američki se odvjetnik obvezao da će osporiti nadležnost Haaškog suda nad operacijama Hrvatske vojske, da će prijaviti haašku tužiteljicu za zloupotrebu ovlasti i kršenje suvereniteta neovisne Hrvatske te ishoditi promjenu Statuta Međunarodnog kaznenog suda političkim lobiranjem u SAD-u, Rusiji i Kini. Anto Nobilo, odvjetnik koji je koji je u Haagu branio Tihomira Blaškića i 'isposlovao' drastično smanjenje kazne sa 45 na devet godina, sjeća se Rivkina iz tog perioda te kaže da on nije bio dio klasičnog odvjetničkog tima.



- Rivkin je surađivao s hrvatskom Vladom, bio je pravni zastupnik za ishođenje stava da Haag nije nadležan za Oluju. On je zapravo bio lobist koji je trebao uvjeriti Haag da Oluja nije bila ratni sukob već policijska intervencija u trajanju od 72 sata. On je bio obećao da će srušiti nadležnost Haaga za Oluju, imao je već tada dobre veze u Republikanskoj stranci, ali nije uspio u onome za što ga je Vlada plaćala. U to vrijeme vodile se rasprave da ga Hrvatska puno plaća, a obećanja koja je govorio bila su nerealna - kaže Nobilo te dodaje da se to nije moglo postići jer je bilo pravno neizvedivo. Rivkin je, kaže, bio dobar s bivšim ministrom vanjskih poslova Miomirom Žužulom koji ga je doveo da radi za Vladu. Bio je, kaže, interesantan čovjek koji se uspio probiti u Americi.

- On radio lobističke poslove, nije on bio šljaker poput nas. Suradnja s njim je počela pucati s vremenom, a sve je završilo dolaskom Račanove vlade. Javnost je imala značajan otpor prema njemu - zaključio je Nobilo.

Rivkin je, koliko je poznato, zadnji put posjetio Hrvatsku 2000. godine. Tada je rekao da njegov odvjetnički ured nikada nije radio za pojedinca koji je bio u vrhu hrvatske Vlade već da je radio za Vladu Republike Hrvatske. Opovrgnuo je tada da je jedna od njegovih tvrtki 1995. godine potpisala ugovor s tadašnjim ministrom Matom Granićem.

'Zapravo, ministar Granić potpisao je četiri ugovora s mojom bivšom odvjetničkom tvrtkom, a zadnji je bio u srpnju 1998. godine', rekao je tada Rivkin te dodao da nije točno da ga je za zastupanje pred Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu angažirao pokojni ministar obrane Gojko Šušak već da je za to zaslužan Mate Granić. Sve se, kako je rekao, zbilo u veljači 1997. u New Yorku, a prisutan je bio i veleposlanik Ivan Šimonović.

Zadnjih godina Rivkin je radio s Miomirom Žužulom, a bio je na različitim pravnim i političkim položajima u administracijama republikanskih predsjednika Ronalda Reagana i Georgea H.W. Busha.