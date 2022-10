Davio drugog učenika u školi u Zagrebu. Roditelji: 'Želimo da nam djeca budu sigurna u školi'

Došli smo po djecu već u srijedu, čim smo saznali da je učenik napao drugo dijete. Onda smo odlučili da ih nećemo ni slati na nastavu ova dva dana. Mi samo želimo da nam djeca budu sigurna u školi i na nastavi, kazala nam je u telefonskom razgovoru predstavnica roditelja zagrebačke škole nakon incidenta koji je šokirao javnost.

Kako su medijima potvrdili roditelji učenika iz razreda (radi se o nižim razredima), jedan od učenika otprije ima problema u ponašanju, te je u srijedu u učionici fizički napao i davio drugo dijete. Kako nam je potvrdilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, radi se o dječaku s prilagođenim programom i asistenticom u nastavi. U tome trenutku dio djece bio je s učiteljicom na užini, a dio ih je ostao u razredu. Asistentica također nije bila u razredu, no treći učenik je odmah otišao po nju.

- Učiteljica me nazvala iz škole da dođem što prije po svoje dijete. Pitala sam o čemu se radi na što mi je odgovorila da imaju situaciju te da na porti kažem da me puste u školu jer ona ne može izaći iz učionice. Kada sam došla u školu, na putu do učionice sam vidjela pobacane stvari po podu. Riječ je bila o knjigama, bilježnicama, pernicama… - ispričala je za RTL majka napadnutog djeteta.

Kako je kazala, pred učionicom je zatekla dječaka koji je napao njezino dijete, naslonjenog na vrata, a pored njega su bile asistentica u nastavi i dvije djelatnice stručne službe škole. One su joj kazale kako će poduzeti ono što mogu u propisanim zakonskim okvirima u takvim slučajevima.

Roditelji: 'To se više ne može trpjeti'

- Pitala sam što se događa i rekla mu neka se makne od vrata nakon čega sam ušla. Moj sin je sjedio na mjestu gdje inače sjedi učiteljica, a ona je stajala na prolazu od vrata do mog sina kako se ovaj dječak ponovno ne bi zaletio prema njemu - ispričala je.

Uznemirenog sina izvela je do toaleta, te pozvala policiju. Došli su policajci u civilu kojima je dala izjavu. Tada joj je, kaže, sin priznao da ga je drugi dječak davio. Tog dana i prije završetka nastave po djecu su došli i ostali roditelji, te odlučili da ih neće slati na nastavu do kraja tjedna.

- Prošli tjedan smo u školi imali roditeljski sastanak koji smo mi inicirali, upravo zbog ponašanja tog dječaka koje je sve gore. Prije je to bilo bacanje stvari, no sad je postao nasilan, prijeti drugoj djeci i to nitko više ne može trpjeti - kazala nam je predstavnica roditelja.

Kontaktirali smo ravnateljicu i sve nadležne institucije. Ravnateljica osnovne škole koju dječaci pohađaju kazala nam je da je škola poduzela sve što je bilo potrebno.

- Našli smo rješenje i to je ono što je najvažnije. Radi se o maloljetnoj djeci pa svako dodatno iznošenje podataka može dovesti do neželjenih posljedica. Mi kao škola samo želimo da se sve riješi na dobrobit jednog i drugog dječaka - kratko je prokomentirala ravnateljica prije nego je razgovor prekinuo drugi poziv. Dodala je da škola, koju pohađa 998 učenika od 1. do 8. razreda, ima zaposlene sve stručne službe, pedagoga, logopeda i psihologa, što je vidljivo i na njihovoj internet stranici.

Neslužbeno doznajemo i da policija ima saznanja o događaju, no nema elemenata za njihovo postupanje.

Ministarstvo: Škola nas je o svemu izvijestila

Iz svih nadležnih institucija osudili su svaki oblik nasilnog i neprihvatljivog ponašanja, no konkretan slučaj nitko ne može komentirati. Ministarstvo i Grada Zagreba izvijestili su kako su iz škole dobili prijavu sukladno protokolima.

- O događaju škola je obavijestila Ministarstvo, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, školsku medicinu i policiju. Škola nas je izvijestila o svemu što je do sada poduzela i što poduzima vezano uz navedenu problematiku. Stručna služba škole obavila je razgovor s učenikom, roditeljem te je kontaktirala Centar za socijalnu skrb - priopćili su iz Ministarstva.

Iz Gradskog ureda za obrazovanje ističu kako s ciljem prevencije nasilja "koordiniraju provedbu preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima. Uz to, značajna sredstva izdvajamo i za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži".

Podaci su zabrinjavajući

Ured za pravobraniteljicu jasno ističe:

- U svim slučajevima vršnjačkoga nasilja u školama preporučujemo dosljednu primjenu Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima koji obvezuje sve uključene sustave na zajedničko međuresorno i interdisciplinarno djelovanje. To znači da o nasilju treba biti obaviještena policija, centar za socijalnu skrb, a u slučaju ozljeda i zdravstveni sustav. Škola je također dužna pružiti pomoć i podršku djetetu koje je pretrpjelo nasilje te poduzimati stručne intervencije u radu s djecom koja čine nasilje ili mu svjedoče.

Poslali su nam i podatke o prijavama vršnjačkog nasilja koji su zabrinjavajući i ukazuju na porast fizičkog nasilja među djecom i mladima.

- Naš Ured godišnje dobiva po pedesetak prijava zbog pojedinih slučajeva nasilja među djecom u školi, a ove smo (kalendarske) godine već u prvih deset mjeseci dobili više od 50. Samo u prva dva mjeseca ove školske godine primili smo dvadesetak prijava.

Ne postoji sustavni odgovor

Pravobraniteljica Helenca Pirnat-Dragičević u dopisu ističe kako je u vezi s rješavanjem problema vršnjačkoga nasilja, na prvom mjestu po važnosti prevencija, a to uključuje različite aktivnosti koje treba poduzimati odgojno-obrazovni sustav i lokalna zajednica u sprečavanju nasilja. Nužno je i roditeljima pružiti pomoć i podršku u odgoju kada naiđu na teškoće u razvoju djeteta od kojih neke mogu dovesti do toga da dijete trpi ili čini nasilje. U preventivne aktivnosti spada i razvijanje socio-emocionalnih kompetencija kod djece te razvoj empatije za druge ljude i za vršnjake. Ako djeca nemaju priliku ove vještine stjecati u obitelji, škola u tom procesu ima tim veću i naglašeniju ulogu u kompenzaciji propusta roditelja i nepoticajnog obiteljskog okruženja, ističe ona.

- Dodala bih također da je društvo dužno spriječiti neprihvatljiva ponašanja djeteta. To znači da odrasli iz djetetovog okruženja trebaju prepoznati rizike u kojima je ono izloženo te raditi na njihovom otklanjanju ili ublažavanju, a paralelno na osnaživanju zaštitnih čimbenika. Kada se neko dijete učestalo ponaša nasilno, to je znak da smo kao pojedinci, društvo i zajednica već puno toga propustili u djelovanju - zaključuje pravobraniteljica.

No činjenica je da je ovakvih slučajeva u školama sve više, a da zapravo nema sustavnog odgovora koji bi zadovoljio napadnutu djecu i njihove roditelje, ali i svu ostalu djecu, uključujući i onu koja reagiraju nasilno.

