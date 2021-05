Bit će da je u gospodina Bobana ušao sam nečastivi, kad je u zemlji u kojoj piromani svakog ljeta opožare tisuće hektara zemlje mrtav-hladan priznao da je i sam svojedobno potpalio jedan požar. I to ne bilo kakav i ne pred bilo kim - učinio je to pred ministricom turizma, manjom skupinom zabezeknutih pripadnika njene svite i kamerom Slobodne Dalmacije. Župan je, ukratko, u šašavom performansu napravio shortcut do takozvane opće javnosti (koja se svake godine domoljubno zgrozi nad požarima i babićevski zapita Gori li Hrvatska, a odgovor na pitanje tko je pali se predmnijeva). Pun ponosa dotični je Nikolini Brnjac, koja je s njim obilazila područje Salone (o kojoj je Ivo Sanader napisao svoju najčuveniju pjesmu, “Nennia Salonitana”), ničim izazvan ispripovijedao kako je 2005. godine podmetnuo požar na jednom filmskom setu kako bi ministra kulture Božu Biškupića nagovorio da povuče dozvolu za snimanje.